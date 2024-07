Das Frauen-Nationalteam blickt mit Spannung auf die morgige Auslosung der Play-Offs der European Qualifiers. Bei der Auslosung am Freitag, 19. Juli 2024, 13 Uhr (MEZ) in Nyon werden sowohl die Paarungen der ersten als auch der möglichen zweiten Runde festgelegt.

Die Ausgangslage für das ÖFB-Team

Durch den dritten Platz in der Gruppenphase der European Qualifiers hat die ÖFB-Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann zwar keinen der acht Plätze erreicht, die zur direkten EM-Teilnahme berechtigen würden. Dennoch konnte zum zweiten Mal in Folge der Verbleib in der höchsten Spielklasse – der Liga A – gesichert werden. Die Platzierung hinter Deutschland (Weltranglistenplatz 4) und Island (Weltranglistenplatz 14) beschert dem ÖFB-Team (Weltranglistenplatz 17) in der 1. Runde der Play-Offs (23. und 29. Oktober) damit zunächst ein Team der Liga C. Bei einem Weiterkommen nach Hin- und Rückspiel geht es in der 2. Play-Off-Runde (27. November und 3. Dezember) um eines der sieben verbleibenden EM-Tickets für die Endrunde 2025 in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025).

Das Frauen-Nationalteam wird dabei sowohl in der ersten als auch einer möglichen zweiten Play-Off-Runde zunächst auswärts antreten. Im Ranking der Liga A belegt die Fuhrmann-Elf Platz 11 hinter Schweden und Norwegen. Beide skandinavischen Teams müssen ebenfalls den Weg über die Play-Off-Phase gehen.

„Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir das Direktticket klar verpasst haben, aber alleine der Liga A- Erhalt zum zweiten Mal in Folge ist als Erfolg für uns einzustufen. Dass wir im Herbst in die Play Off-Phase müssen zeigt, dass wir in unserer Gruppe mit Deutschland und Island nicht überraschen konnten und über die gesamte Qualifikation die Leistungen auf diesem Niveau zu inkonstant waren. Dennoch muss uns bewusst sein, dass sich durch den neu eingeführten Modus nur acht Teams auf direkten Weg für die Schweiz qualifizieren konnten. Dass sich uns diese Möglichkeit überhaupt geboten hat, um das Direktticket zu spielen, ist unseren Leistungen und Ergebnissen in der ersten Nations League Phase gegen Frankreich, Norwegen und Portugal zuzuschreiben, in der wir den sensationellen zweiten Platz belegt haben. Für solche Ergebnisse müssen wir aber als Team immer unsere einhundert Prozent abrufen und auch das Spielglück, das uns in den EM-Qualifikationsspielen etwas abhandengekommen ist, wieder auf unsere Seite ziehen“, resümiert Teamchefin Irene Fuhrmann die vergangene Gruppenphase.

Die möglichen Gegner der 1. Runde

Mit Weißrussland, Slowenien, Griechenland, Rumänien und Albanien warten auf die ÖFB-Elf die fünf Gruppensieger der Liga C. Georgien, Montenegro und Luxemburg als beste Gruppenzweite der Liga C komplettieren das Feld des möglichen Play-Off-Gegners der Österreicherinnen.

Teamchefin Irene Fuhrmann vor der morgigen Auslosung: „Im Topf für die erste Play Off Runde gibt es ein deutliches Gefälle der gegnerischen Teams. Während Slowenien über richtig erfahrene, also tolle individuelle Spielerinnen verfügt, haben sie auch einige junge Talente in ihren Reihen und wären gefühlt das schwerste Los. Aber auch die Teams von Rumänien, Weißrussland und Griechenland haben mannschaftlich in der Liga C überzeugt und wären die herausfordernden Aufgaben zum Start. Albanien, Luxemburg, die wir aus der letzten WM-Qualifikation kennen, bevor auf den Nations League Modus umgestellt wurde, sowie Montenegro bzw. Georgien hingegen dürfen - bei allem Respekt - kein Stolperstein für uns sein, auf zwei Spiele gesehen.“

Die möglichen Gegner der 2. Runde

In einer möglichen 2. Play-Off-Runde Ende November und Anfang Dezember würde auf das Frauen-Nationalteam eine Nation der Liga B warten. Aus dieser für das Play-Off qualifiziert haben sich Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Ungarn, Nordirland, Portugal, Schottland, Serbien, Slowakei, Türkei, Ukraine und Wales. Auch ein erneutes Aufeinandertreffen mit Österreichs Gruppengegner Polen ist in der 2. Runde möglich.

„Auch wenn unser Fokus darauf gerichtet sein muss, die erste Play Off Phase erst einmal zu bestehen, blicken wir mit Spannung auf das Los, das uns in der zweiten Play Off Runde erwartet. Hier warten mit Portugal, Schottland, Serbien oder Wales besonders schwierige Gegner, aber auch aufstrebende Nationen wie die Türkei oder die altbekannten Nordirinnen“, so die Teamchefin vor der Auslosung am Freitag.

Die Teams der Play-Offs in der Übersicht

Liga A: Österreich, Belgien, Tschechien, Finnland, Norwegen, Polen, Republik Irland, Schweden

Liga B: Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Ungarn, Nordirland, Portugal, Schottland, Serbien, Slowakei, Türkei, Ukraine, Wales

Liga C: Albanien, Weißrussland, Georgien, Griechenland, Luxemburg, Montenegro, Rumänien, Slowenien

