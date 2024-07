Die Auslosung der ersten Play-Off-Runde der European Qualifiers hat dem Frauen-Nationalteam zwei Nachbarschaftsduelle mit dem Weltranglisten 40. Slowenien aus der Liga C beschert. Das ÖFB-Team tritt dabei am 23. Oktober zunächst auswärts in Slowenien an, das Rückspiel in Österreich findet am 29. Oktober statt. Die Anstoßzeiten und Spielorte werden noch festgelegt.

Teamchefin Irene Fuhrmann: „Slowenien ist für uns mit Abstand das schwierigste Los der Liga C, gleichzeitig für uns wiederum eine perfekte Vorbereitung auf eine mögliche zweite Play-Off-Runde. Wir müssen das Los so oder so nehmen, wie es ist, wenngleich es uns weitaus leichter hätte treffen können. Am Ende geht es in einem Play Off darum, als Siegerinnen vom Platz zu gehen, egal wie die Gegnerinnen lauten. Es bleibt dennoch schwierig zu beurteilen, weil es auch unser erstes Bewerbsspiel gegen Slowenien sein wird. Sie haben sich als Team in den letzten Jahren definitiv weiterentwickelt. Für uns gilt es, ihre bisherigen Spiele jetzt gut zu analysieren, um bestens vorbereitet in die beiden Duelle zu gehen.“

Slowenien setzte sich in der Gruppe 2 der Liga C mit sechs Siegen aus sechs Spielen gegen Lettland, Nordmazedonien und die Republik Moldau durch und blieb dabei ohne Gegentreffer. Gegen die Elf von Sasa Kolman gab es bisher aus österreichischer Sicht eine positive Bilanz. In fünf freundschaftlichen Länderspielen konnten die ÖFB-Elf fünf Siege einfahren. Das letzte Duell datiert aus dem Jahr 2013, damals holten die ÖFB-Frauen einen 3:1-Auswärtserfolg in Radlje ob Drav.

Erreicht das Frauen-Nationalteam nach Hin- und Rückspiel die 2. Play-Off-Phase, trifft man am 27. November zunächst auswärts auf den Sieger des Duells zwischen Rumänien und Polen, ehe am 3. Dezember das Rückspiel in Österreich steigen würde.

"Nachdem wir Polen eben erst in der Qualifikation hatten, wissen wir genau was uns erwartet, wenn sie sich gegen Rumänien durchsetzen. Gegen Rumänien haben wir im Februar 2022 ein Testspiel bestritten, das wir klar für uns entscheiden konnten. Allerdings hat Rumänien ihre Gruppe jetzt dominiert und wäre auf keinen Fall zu unterschätzen", so die Teamchefin weiter.

Die sieben siegreichen Teams der 2. Play-Off-Runde sichern sich die verbleibenden Plätze für die UEFA EURO 2025 in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025).

Die Termine in der Übersicht:

Play-Off 1. Runde: 23. und 29. Oktober 2024

Play-Off 2. Runde: 27. November und 3. Dezember

Auslosung EM-Endrunde: 16. Dezember 2024