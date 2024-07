Zum Abschluss der ersten Sommervorbereitung unter Neo-Cheftrainer Philipp Semlic empfingt die WSG Tirol am Freitagnachmittag den französischen Erstligisten Olympique Lyon. Die Tiroler Elf legte dabei ein wahres Anfangsfeuerwerk hin. Dennoch waren es die Gäste aus Lyon, die vor 1.410 Zuschauern zur Pause mit 2:0 führten. Nach dem Seitenwechsel sorgte Bror Blume auf heimischer Seite mit einem Schlitzohr-Freistoß für den Anschlusstreffer (49.), ehe Lukas Hinterseer in Minute 70 zum 2:2-Ausgleich traf. Den Schlusspunkt setzten dann abermals die Lyonesen, die nur wenige Augenblicke später den 2:3-Endstand markierten. Siehe auch: TESTSPIEL-ÜBERSICHT aller ADMIRAL Bundesligisten!

Sorgte mit einer ausgefuchsten Freistoß-Variante für Aussehen und den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer: der dänische Regisseur im offensiven WSG-Mittelfeld, Bror Blume.

"Jungs entwickeln sich sowohl in der Spielidee als auch individuell von Tag zu Tag"

Philipp Semlic (WSG Tirol-Cheftrainer): "Meine Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Erste Halbzeit hatten wir sehr viel Kontrolle und gute Ballbesitzphasen, aus denen wir sechs gute Chancen gehabt haben. Leider hat die Konsequenz gefehlt, dass wir diese Torchancen auch nutzen. Dann haben wir leider auch die defensive Konsequenz vermissen lassen und sind dann mit 0:2 in die Pause gegangen.

In der Pause haben wir dann angesprochen, dass die zweite Hälfte mit 0:0 startet und wir diese für uns entscheiden wollen. Das ist den Jungs dann auch gelungen. Durch die Bank war es von allen Spielern ein gelungener Auftritt. Die Jungs entwickeln sich sowohl in der Spielidee als auch individuell von Tag zu Tag in kleinen Schritten weiter. Das stimmt mich sehr positiv."



Aufstellung WSG Tirol: Stejskal (46. Eckmayr) – Sulzbacher (80. Jaunegg) – Lawrence – Gugganig (46. Okungbowa) – Ranacher (71. Czyborra) – Müller – Taferner (71.. Naschberger) – Blume (63. Butler) – Škrbo (63. Üstündag) – Diarra (63. Vötter) – Hinterseer (80. Forst).



Aufstellung Olympique Lyon (Startelf): Perri – Mata – Lima Silva – Niakhate – Abner – Matic – Tolisso – El Djebali – Benrahma – Orban – Molebe.

WSG Tirol – Olympique Lyon 2:3 (0:2)

Tore: Blume (49.), Hinterseer (70.) bzw. Tolisso (29.), Tolisso (37.), Caqueret (71.).

Gernot Langes Stadion, Wattens, 1.410 Zuschauer:innen

Fotocredit: WSG Tirol