Unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvierte der ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister FC Red Bull Salzburg am heutigen Samstagnachmittag seinen letzten Probegalopp vor dem Pflichtspielauftakt im UNIQA ÖFB-Cup kommende Woche (Fr., 18:00 Uhr, beim FC Dornbirn, Ligaportal-LIVETICKER). Gegen den englischen Klub Sheffield Wednesday aus der Championship (zweithöchste Spielklasse) gewannen die Roten Bullen diesen klar mit 4:0. Siehe auch: SOMMER-FAHRPLÄNE kompakt!

Der bosnische Rechtsverteidiger Amar Dedic (vorne) eröffnete den Torreigen am samstäglichen Fußballnachmittag mit seinem Führungstreffer in Minute 11.

"Ich glaube, dass wir heute wirklich dominiert haben..."

Bei der Premiere der neuen Auswärtsdressen in elegantem Dunkelblau ging es für die Lijnders-Truppe gegen den englischen Zweitligisten auch gleich ziemlich schneidig los. Auf eine Chance von Dorgeles Nene (7.) folgte ein Stangenkracher von Maurits Kjaergaard (9.) sowie ein weiterer gefährlicher Schuss von Karim Konate (9.), ehe Amar Dedic kurz darauf zur Führung traf (11.). Der Außenverteidiger umkurvte die Sheffield-Defensive und traf mit links toll ins lange Eck. Wenig später legte Dorgeles Nene den Ball aus rund 18 Metern per Innenrist knapp neben das Tor.

Auf der anderen Seite konnte sich Jonas Krumrey mit starker Fußabwehr gegen Bailey Cadamarteri auszeichnen. Nichts zu halten gab es dann für Sheffield-Keeper James Beadle: Eine Konate-Bombe konnte er nur kurz abwehren, gegen den Kjaergaard-Abstauber war er machtlos. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Roten Bullen durch Karim Konate und zwei Mal Adam Daghim noch Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer.

Der erste Warnschuss kam sehr rasch nach dem Seitenwechsel, ein Konate-Außenrist-Abschluss wurde über die Latte gelenkt. In der Folge kamen Dedic, Kjaergaard & Co. gegen den englischen Championship-Klub immer öfter in gute, hohe Pressingsituationen, die zu Ballgewinnen und damit zu etlichen Möglichkeiten führten. Die Treffer von Konate (58.) und Daghim (69.) waren die positive Konsequenz. Moussa Yeo (2), Roko Simic (2) und der wieder fitte Mads Bidstrup kamen zu weiteren Großchancen, es blieb aber beim deutlichen und souveränen 4:0-Erfolg.



Trainer Pepijn Lijnders: „Es war heute ein sehr interessantes Spiel für uns, weil wir erstmals etliche Spieler länger im Einsatz hatten. Viele haben rund 70 Minuten gespielt, und wir wollten sehen, wie sie mit diesem Umfang umgehen. Und sie haben das gut gemacht. Ich glaube, dass wir heute wirklich dominiert haben, auch weil wir unser Spiel auf den Platz gebracht haben. Wir haben hoch in der gegnerischen Hälfte gepresst, hatten viel Ballbesitz und haben so bei Sheffield für große Probleme gesorgt. Wir sind insgesamt auf einem guten Weg, unseren Stil von Fußball zu finden, den wir gegen alle Gegner spielen wollen.“

Amar Dedic: „Ein 4:0 im letzten Testspiel vor Saisonbeginn ist natürlich sehr positiv. Man hat gesehen, wie intensiv wir gespielt haben und wie viel Freude wir am Fußballspielen hatten. Damit gehen wir mit einem guten Gefühl in die Saison. Unter unserem neuen Coach war es bisher sehr anstrengend, aber das haben wir erwartet, und so muss es in der Vorbereitung auch sein.“

Neo-Trainer Pepijn Lijnders und Sportdirektor Bernhard Seonbuchner (v.l.) fiebern nach der intensiven, gelungenen Sommervorbereitung schon dem Pflichtspielauftakt entgegen.

Nice to know

Aus unterschiedlichen Gründen nicht einsatzbereit waren heute Janis Blaswich , Fernando , Oscar Gloukh , Daouda Guindo , Takumu Kawamura , Strahinja Pavlovic , Alexander Schlager , Oumar Solet und Luka Sucic .

, , , , , , , und . Mit Oliver Lukic und John Mellberg kamen auch diesmal wieder FC Liefering-Youngsters zum Einsatz.

und kamen auch diesmal wieder zum Einsatz. Der heutige Test bildete den Abschluss der Testspielreihe . Von den fünf gespielten Matches wurden, zusätzlich zur heutigen Partie, vier gewonnen (3:0 vs. Unterhaching, 8:1 vs. Kuchl, 1:0 vs. HNK Rijeka), eines endete Unentschieden (2:2 vs. Sparta Prag).

der . Von den fünf gespielten Matches wurden, zusätzlich zur heutigen Partie, vier gewonnen (3:0 vs. Unterhaching, 8:1 vs. Kuchl, 1:0 vs. HNK Rijeka), eines endete Unentschieden (2:2 vs. Sparta Prag). Oscar Gloukh wurde ins israelische Olympia-Team einberufen und steht dem FC Red Bull Salzburg ab heute für mehrere Wochen (abhängig vom Turnierverlauf für Israel) nicht zur Verfügung.

wurde ins einberufen und steht dem FC Red Bull Salzburg für mehrere Wochen (abhängig vom Turnierverlauf für Israel) nicht zur Verfügung. Am kommenden Montag, den 22. Juli findet um 12:00 Uhr die Auslosung für die 3. Runde der UEFA Champions League-Qualifikation statt, bei der auch der FC Red Bull Salzburg mit dabei ist.

FC Red Bull Salzburg 4:0 (2:0) Sheffield Wednesday

Red Bull Arena Wals Siezenheim, keine Zuschauer, SR: Daniel Holzinger

Tore: Dedic (11.), Kjaergaard (34.), Konate (59.), Daghim (69.).

RBS-Aufstellung: Krumrey; Dedic (72. Van der Brempt), Baidoo (72. Mellberg), Blank (61. Piatkowski), Terzic (61. Morgalla); Capaldo (61. Gourna-Douath), Diambou (72. Lukic), Kjaergaard (72. Bidstrup); Daghim (72. Yeo), Konate (72. Simic), Nene (72. Ratkov).

Überzeugender Sieg im letzten Test! 💪 pic.twitter.com/YVFA9nQOM7 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 20, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty