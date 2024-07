Bevor ab kommender Woche im Zuge des Pflichtspielauftakts in die Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB-Cup (Sa., 18:15 Uhr, beim Kremser SC, Ligaportal-LIVETICKER) wieder der "Ernst" bevorsteht, absolvierte Doublesieger SK Sturm Graz heute in Windischgarsten seinen vorletzten "Testlauf" gegen das französische Top-Team AS Monaco unter dem österreichischen Cheftrainer Adi Hütter, der die Kicker aus dem Fürstentum hinter dem Starensemble von Paris Saint-Germain zum Vizemeister machte. Christian Ilzer und die Seinen gingen durch William Bøving und Mika Biereth (Elfmeter) zweimal in Front, am Ende gab's ein 2:2. Siehe auch: TESTSPIEL-ÜBERBLICK aller ADMIRAL Bundesligisten!

Hüne Kjell Scherpen feierte nach seinem Kreuzbandriss infolge einer halbjährigen Pause sein Comeback zwischen den Pfosten - Sturmtank Seedy Jatta wiederum musste angeschlagen runter, für ihn kam Youngster Jacob Hödl.

"...wissen nun genau, wo wir Dinge noch dringend verbessern müssen"

Cheftrainer Christian Ilzer: "Dieser Test gegen eine absolute Top-Mannschaft kurz vor Saisonbeginn war enorm wichtig. Monaco hat uns richtig gefordert und speziell in der ersten Hälfte wurde uns noch das ein oder andere Thema aufgezeigt. Darauf werden wir jetzt vor Saisonstart noch reagieren und in den kommenden Trainingseinheiten arbeiten. Phasenweise haben wir aber auch richtig gut agiert. Durch dieses internationale Topspiel wissen wir nun genau, wo wir in der Vorbereitung stehen und welche Dinge wir noch dringend verbessern müssen."

SK Puntigamer Sturm Graz 2:2 (2:1) AS Monaco

Tore: Bøving (21.), Biereth (41., Elfm.) bzw. Minamino (33., Elfm.), Matazo (58.)

Windischgarsten, 20.07.2024, 18:00 Uhr, 1.500 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz : Scherpen (46. Maric) - Gazibegovic (46. Johnston) - Wüthrich (46. Aiwu) - Lavalée (46. Malic) - Karic (46. Dante, 83. Sorg) - Geyrhofer (46. Stankovic) - Bøving (46. Horvat) - Chukwuani (46. Hierländer) - Zvonarek (46. Sarkaria) - Biereth (46. Camara) - Jatta (34. Hödl, 46. Włodarczyk)

AS Monaco (Startformation): Köhn - Diatta - Singo - Kehrer - Salisu - Ouattara - Diop - Camara - Matazo - Golovin - Minamino

Elfmeter-Treffer von Mika Biereth (2:1) im VIDEO

Elfmeter-Treffer von AS Monaco zum 1:1 im VIDEO

Ausgleichstor von AS Monaco zum 2:2 im VIDEO

Fotocredit: SK Sturm Graz