Bevor am kommenden Wochenende im Rahmen des UNIQA ÖFB-Cups (Fr., 19:00 Uhr, beim SV Gloggnitz, Ligaportal-LIVETICKER) der Pflichtspielauftakt in die Saison 2024/25 begangen wird, nahm es der SK Austria Klagenfurt am heutigen Samstag im Zuge des letzten Testspiels der Sommervorbereitung noch mit dem türkischen Süper Lig-Klub Caykur Rizespor auf, dem man sich auf der SAK-Sportanlage trotz Anschlusstores von Ben Bobzien mit 1:2 geschlagen geben musste. Nach drei Siegen und zwei Unentschieden hat es das Team von Peter Pacult erstmals "erwischt", respektive kassierte man die erste Niederlage der Vorbereitung. Siehe auch: SOMMER-PROGRAMME aller ADMIRAL Bundesligisten!

Iba May (l.) und der SK Austria Klagenfurt lieferten sich ein enges Duell mit dem türkischen Erstligisten Rizespor.

Eine Veränderung bei den Kärntner - guter Beginn, doch 0:2-Pausenrückstand

Im Vergleich zur Partie drei Tage zuvor gegen Regionalligist DSV Leoben (3:2) veränderte der Trainer seine Startelf lediglich auf einer Position: Iba May rückte in die Mannschaft, Tobias Koch klagte vor dem Anpfiff über leichte Magenprobleme und nahm daher zunächst Platz auf der Reservebank

Vor Tormann Simon Spari bildeten Kosmas Gkezos, Kapitän Thorsten Mahrer und Niklas Szerencsi die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Simon Straudi und Jonas Kühn auf den Seiten sowie May, Christopher Cvetko und Ben Bobzien in der Mitte den Vorzug. Im Angriff durften David Toshevski und Nicolas Binder von Beginn an auflaufen.

Das Pacult-Team fand gut in die Partie, hatte zunächst Vorteile und Chancen durch Toshevski sowie Binder. Doch es waren die Türken, in der zurückliegenden Spielzeit auf Platz neun in der Süper Lig, die den ersten Stich setzten: Ibrahim Olawoyin (19.) war im Luftduell nicht zu schlagen und brachte Rizespor mit einem Kopfball in Führung.

Die Waidmannsdorfer ließen sich davon nicht beeindrucken, blieben weiterhin am Drücker. Doch in den Offensivaktionen fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft - und auf der anderen Seite demonstrierte der Gegner seine beeindruckende Effektivität: Altin Zeqiri (37.) sorgte mit dem zweiten Torschuss für den zweiten Treffer für Rizespor.

Taktische Umstellung bringt Anschluss-, doch keinen Ausgleichstreffer mit sich

Mit Beginn der zweiten Hälfte stellte Pacult von 3-5-2 auf 3-4-3 um und nahm zwei Wechsel vor: Keeper Spari und Toshevski hatten Feierabend, Marco Knaller und Philipp Wydra übernahmen. Später folgten Solomon Bonnah, Christopher Wernitznig, Koch, Florian Jaritz und Sebastian Soto (60.) für Straudi, Mahrer, Cvetko, Kühn und Binder.

Was die Austria im ersten Durchgang noch verpasst hatte, holte sie bereits 120 Sekunden nach Wiederbeginn mit dem ersten Angriff nach: Kühn bediente Bobzien, dem mit einer Einzelaktion der sehenswerte Anschlusstreffer gelang. Der Ausgleich lag bis zum Ende in der Luft, aber weder Wydra noch Bonnah oder Koch nutzten ihre verheißungsvollen Möglichkeiten. Somit blieb es beim 1:2.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/QSpictures