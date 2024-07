Am heutigen Samstag absolvierten der FC Blau-Weiß Linz im Rahmen des Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers die letzten zwei Testspiele vor dem Pflichtspielauftakt. Gegen den deutschen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg gab es durch das Goldtor Ronivaldo zunächst einen 1:0-Erfolg, ehe es gegen die Stuttgarter Kickers eine 1:4-Niederlage für die Scheiblehner-Schützlinge setzte. Siehe auch: SOMMER-TESTSPIELE aller ADMIRAL Bundesligisten!

Pflichtspielauftakt calling... Der FC Blau-Weiß Linz scharrt ob des anstehenden UNIQA ÖFB-Cup-Wochenendes schon mit den Hufen - am Samstag (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) geht es in die Steiermark zum Regionalliga-Aufsteiger SV Wildon.

Gerald Scheiblehner analysiert das Test-Doppel - Positives überwiegt

„Das erste Spiel gegen SSV Jahn Regensburg war für uns in den Anfangsminuten sehr schwierig, weil wir das Pressing nicht erfolgreich gestalten konnten. Wir haben uns dann nach 20 Minuten auf das Mittelfeldpressing konzentriert und dort eine sehr gute taktische Leistung geboten und haben immer wieder äußerst gute Umschaltmomente vorgefunden. Letztendlich haben wir vor der Pause durch Ronivaldo ein wunderschönes Tor geschossen und sind dann mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir es taktisch hervorragend gemacht und hätten eigentlich mindestens noch zwei weitere Tore schießen müssen. Wir waren in der zweiten Halbzeit sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft.

Das zweite Spiel gegen die Stuttgarter Kickers war für die Spieler sehr schwierig, weil wir einfach zu wenig Spieler mitgehabt haben und mit drei Amateurspielern das Spiel bestritten. Wobei ich hier Mario Kvesa besonders hervorheben möchte. Er hat 120 Minuten heute bei der Hitze hier in Stuttgart geliefert, hat eine starke Leistung geboten und vor allem hat er gezeigt, dass er ein Herz für Blau-Weiß Linz hat. Wir sind sehr froh, solche Spieler im Verein zu haben. Auch die anderen Jungs der Amateure habe es gut gemacht. Letztendlich haben wir dann 4:1 verloren, wobei wir zwischenzeitlich durch ein tolles Tor von Alexander Schmidt nach Flanke von Simon Pirkl ausgeglichen haben.

Jetzt genießen wir noch den restlichen Abend, werden noch ein gemütliches Beisammensein genießen und morgen geht es dann zurück nach Linz, wo wir uns schon auf die erste Runde des UNIQA ÖFB Cups freuen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass es sehr positiv ist, dass alle Spieler 90 Minuten gespielt haben, es keine Verletzungen gegeben hat und so können wir jetzt gut gerüstet in die Pflichtspielphase gehen", resümiert BWL-Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Testspielsieg gegen @SSVJAHN Regensburg, 🔵⚪️ Torschütze: Ronivaldo



Leider verlieren wir das Testspiel gegen @svk1899, 🔵⚪ Torschütze: Alexander Schmidt



Auf die Freundschaft! pic.twitter.com/FL0XPuybCn — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) July 20, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at