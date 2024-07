Im zweiten Testspiel des Tages traf der SK Rapid im Zuge des Jubiläumsspiels auf den 19-fachen italienischen Meister, AC Milan. Die Hütteldorfer zeigten von Beginn an eine couragierte Leistung, mussten nach der Pause aber den Rückstand hinnehmen. In den Schlussminuten sorgte der eingewechselte Furkan Demir für den schlussendlichen 1:1-Endstand. Siehe auch: SOMMER-FAHRPLÄNE aller ADMIRAL Bundesligisten!

Erster Treffer bei den Profis: Furkan Demir trifft im Gestochere gegen die Rossoneri

Rapid überzeugt im ersten Durchgang

Für ein Testspiel starteten die 90 Minuten bereits beidseitig mit hohem Tempo, die erste gefährliche Doppelchance konnten dabei die Grün-Weißen verbuchen. Nach schöner Kombination von Louis Schaub und Isak Jansson verhinderte das Aluminium beim Abschluss von Kapitän Matthias Seidl die Führung, nur Augenblicke später fehlten beim erneuten Versuch Rapids Nummer 18 nur Zentimeter (7., 8.). Das Spiel pendelte sich zwischen beiden Strafräumen ein, wobei die Grün-Weißen mehr offensive Angriffe verbuchen konnten. Nach einer schönen Eckball-Variante fehlten erneut nur wenige Schritte zum Ziel (29.). Auch Wien-Heimkehrer Louis Schaub prüfte den italienischen Keeper mit einem Volley aufs kurze Eck, den der Schlussmann jedoch parieren konnte (40.). Die Mailänder blieben in den ersten 45 Minuten sehr unauffällig, für Niklas Hedl war es bis zum Pausenpfiff ein angenehmer Arbeitstag. So ging es dann auch mit dem Remis in die Kabinen.

Milan aus dem Nichts mit der Führung - Eigengewächs sorgt für Ausgleich in Schlussminuten

Mit zwei frischen Kräften ging es in die zweiten 45 Minuten, Guido Burgstaller und Moritz Oswald kamen für Matthias Seidl und Bendegúz Bolla aufs Feld. Und die erste Chance gehörte wieder den Hütteldorfern, Isak Jansson setzte sich seitlich stark durch, seine Flanke fand Dion Beljo, der knapp über die Querlatte köpfte (51.). Cheftrainer Robert Klauß wechselte erneut, brachte Maximilian Hofmann und Furkan Dursun statt Nenad Cvetković und Dion Beljo (60.). In der 64. Minute bewiesen die Mailänder dann ihre Klasse und brachten den Ball mit ihrer ersten Chance regelrecht aus dem Nichts im Tor unter, 0:1. Jonas Auer hatte fast die passende Antwort parat, der italienische Schlussmann fischte seinen gut platzierten Abschluss allerdings gerade noch aus dem langen Eck (66.). Für die Schlussphase kam dann auch noch Tobias Hedl statt Louis Schaub aufs Grün (74.), ebenso durfte Furkan Demir statt Isak Jansson ran (83.). Und der Wechsel zeigte Wirkung: Nach einer Hereingabe von Moritz Oswald behauptete Furkan Demir den Ball und brachte die Kugel in einem wirren Gestochere zu seinem ersten Treffer bei den Profis im Tor unter, 1:1 (88.)!

Das sollte auch die letzte namhafte Aktion im Spiel sein, so trennte sich der österreichische Rekordmeister mit einem Remis vom 19-fachen italienischen Meister. Ein Chancenplus und gute Aktionen, auf denen die Österreicher definitiv aufbauen können.

SK Rapid vs. AC Milan 1:1 (0:0)

Jubiläumsspiel | Allianz Stadion

Torefolge: Florenzi (64.) und Demir (88.).

SK Rapid: Hedl; Auer, Raux-Yao, Cvetković (60. Hofmann), Bolla (46. Oswald); Grgić, Sangaré; Seidl (46. Burgstaller), Schaub (74. Hedl); Jansson (83. Demir), Beljo (60. Dursun)

