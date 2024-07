Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Torhüter Daniil Khudyakov bekannt. Der russische U21-Teamspieler wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrages bei Lokomotive Moskau mit sofortiger Wirkung ablösefrei zu den Steirern und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 20-Jährige (geb.: 09.01.2004 in Moskau) misst 1,94m und absolvierte trotz seines jungen Alters bereits 26 Partien in der russischen Premier Liga sowie zwei Spiele in der UEFA Europa League. Beim österreichischen Double-Sieger wird Khudyakov künftig die Rückennummer 53 tragen. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS!

„Hat trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung auf sehr hohem Niveau sammeln können"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Wie in den vergangenen Wochen bereits kommuniziert, wollten wir uns auf der Torhüterposition noch breiter aufstellen und mit einem weiteren jungen und talentierten Spieler für die Zukunft rüsten. Daniil Khudyakov hat trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung auf sehr hohem Niveau sammeln können, nach Ablauf seines Vertrages wollten wir die Gelegenheit nutzen, ihn nach Graz zu holen.

Wir sind froh, dass er nun bei uns in Graz ist, sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und sicher, dass wir in Zukunft viel Freude mit ihm haben werden."

Daniil Khudyakov sagt: „Sturm Graz ist ein großer Verein in Österreich und spielt regelmäßig in europäischen Wettbewerben – ich freue mich sehr, hier in Graz den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Mein Ziel ist es, mich als Fußballer jeden Tag zu verbessern und zu entwickeln. Ich brenne darauf, gemeinsam mit den anderen Torhütern und der gesamten Mannschaft hart zu arbeiten und eine hoffentlich erfolgreiche Saison zu bestreiten."

Fotocredit: SK Sturm Graz