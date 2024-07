Er machte zugunsten des FC Red Bull Salzburg schon wiederholt den Unterschied aus, lief besonders im vergangenen Herbst zu großer Form auf und ist in der neuen Spielzeit 2024/2025 einer der Kandidaten zum "Spieler der Saison": Oscar Gloukh. Der allerdings zum Saisonstart den Roten Bullen definitiv fehlen wird. Grund: Der 20-jährige Spielmacher weilt mit Israel bei den Olympischen Spielen in Paris. Wie lang wird vom Abschneiden seines Teams, das im Grunddurchgang in Gruppe D ab kommenden Mittwoch (24.07.) auf Mali, Paraguay und Japan trifft, abhängen.

Highlight in der noch jungen Karriere für Oscar Gloukh mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Rasante Entwicklung! Marktwert auf 25 Mio. gesteigert!

Bereits am Samstag beim letzten Testspiel des FC Red Bull Salzburg (4:0 gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday) vor dem Pflichtspielstart am kommenden Freitag in der 1. Runde des UNIQA-ÖFB-Cup in Dornbirn (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) fehlte der 20-jährige Israeli.

Wie wertvoll Oscar Gloukh, der im Jänner 2023 für eine Ablösesumme von 7 Mio. Euro von Maccabi Tel Aviv in die Mozartstadt kam und bei den Salzburgern noch bis Juni 2027 Vertrag hat (aktueller Marktwert = 25 Mio. Euro, Quelle: Transfermarkt.de), für die Roten Bullen mittlerweile geworden ist unterstreicht seine beachtliche Quote von elf Toren und 20 Assists in wettbewerbsübergreifend 57 Pflichtpartien.

Davon neun Treffer und 17 Torvorlagen in der ADMIRAL Bundesliga, deren Saison 2024/2025 das Team von Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders am Freitag, den 2. August, mit dem Gastspiel bei Aufsteiger GAK 1902 (ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) eröffnet.

Dann dürfte der beidfüßige Offensivakteur Oscar Gloukh noch fehlen. Israels Trainer Guy Luzon betonte bereits vor Wochen und nach erfolgter Freigabe von RB Salzburg die Wertigkeit seines Schützlings: "Es besteht kein Zweifel, dass Oscar ein sehr bedeutender Spieler für den israelischen Fußball ist und sein Beharren auf der Olympiateilnahme zu diesem positiven Ergebnis geführt hat."

Am Mittwoch geht es für Israel zum Auftakt gegen Mali, ehe am Samstag die Partie gegen Paraguay und Dienstag, den 30. Juli, gegen Japan folgen.

Heute wird unser Gegner in der dritten Qualifikationsrunde der @ChampionsLeague ermittelt. Die Auslosung findet um 12:00 Uhr in Nyon statt. 🔮 #UCLdraw pic.twitter.com/istwxXqd62 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 22, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty