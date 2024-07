Intensive Wochen stehen dem entthronten Serienmeister FC Red Bull Salzburg bevor. Los geht es mit der Pflichtspielsaison 2024/25 für den Vizemeister, der zunächst zwei Mal auswärts spielt, mit der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup am kommenden Freitag in Dornbirn, eine Woche später eröffnen die Roten Bullen die neue ADMIRAL Bundesliga-Spielzeit bei Aufsteiger GAK 1902 in Graz, ehe der erste Heimauftritt folgt. Mit dem Hinspiel in der 2. Runde der Champions League-Quali gegen Twente Enschede. Personell dürfte sich noch was tun bis Ende der Sommer-Transferperiode. Besonders in punkto Neuverpflichtung, wo...

Acht Einsätze für Englands U18-Team

...die Salzburger laut "Sky Sports" den talentierten Jayden Meghoma (geb.: 28.06.2006 in England) vom FC Southampton beobachten. Was allerdings auch für Ajax Amsterdam, den RSC Anderlecht und FC Basel gelte, die ebenfalls am 18-jährigen Linksverteidiger, der im Abwehrbereich flexibel einsetzbar ist, interessiert seien.

Beim ehemaligen Klub vom Grazer Ralph Hasenhüttl, der von Dezember 2018 bis November 2022 vier Jahre Teammanager beim FC Southampton war, hat der achtfache englische U18-Teamspieler noch einen Vertrag bis Juni 2025.

Der Engländer mit nigerianischer Abstammung kam im Herbst 2022 aus der Jugend von Tottenham Hotspurs zu "The Saints" und absolvierte bisher vier Einsätze bei den Profis, darunter drei im FA-Cup und ein Mal im EFL-Cup. In der abgelaufenen Saison kam der Linksfuß für die U21 des FCS zu 17 Spielen in der Premier League 2.

Fotocredit: IMAGO/Colorsports