Er begann mit dem Fußballspielen beim ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt, spielte später für ein Jahr beim SK Rapid, ehe der Offensivakteur zum Erzrivalen FK Austria Wien wechselte, dort die AKA durchlief und im Jänner 2021 über die Young Violets den Sprung in den ADMIRAL Bundesliga-Kader der Veilchen schaffte: Can Keleş. Der nach zehn Jahren bei den Wiener Violetten und 38 BL-Einsätzen (6 Tore, 1 Assist) im Sommer 2023 für ein Jahr an Fatih Karagümrük verliehen wurde. Nun wechselt der 22-Jährige innerhalb der Türkei zum Traditionsklub Besiktas Istanbul, wovon finanziell auch Austria Wien profitiert.

Can Keleş hier noch im Dress von Austria Wien, wo er zehn Jahre lang den Nachwuchsbereich bis ins Bundesliga-Team durchlief.

Can Keleş bereits als Neuzugang bei Besiktas bestätigt

Denn durch seinen Wechsel zu Besiktas Istanbul, wo Can Keleş einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieb, beschert der Linksfuß gleich zwei Klubs zusätzliche Ablöse-Einnahmen.

So zog der türkische Absteiger mit Anfang Juli die Kaufoption des eigentlich verliehenen Ex-ÖFB-Juniorenteamspielers in Höhe von 500.000 Euro laut transfermarkt.at. Nun wechselt der Österreich-Türke für kolportierte 2,75 Mio. Euro zum türkischen Cupsieger und Europacup-Starter.

In der vergangenen Saison war Can Keleş bei Fatih Karagümrük ein wahrer Dauerbrenner, absolvierte wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspiele (fünf Tore). Auch wenn er den Abstieg aus der Süper Lig nicht verhindert konnte, folgt für ihn statt dem Gang in die 2. Liga nunmehr der Verbleib in der obersten der Türkei.

Mit seinem neuen Team trifft der Youngster nun schon im Supercup auf Lokalrivale Galatasaray und ist im Europa-League-Playoff um einen Platz in der europäischen Gruppenphase dabei.

Fotocredit: Josef Parak