Seit Stürmer Seedy Jatta vor einem Jahr Mitte August aus seinem Heimatland nach Österreich kam und beim SK Puntigamer Sturm Graz anheuerte, wird der 21-jährige Norweger vom Verletzungspech verfolgt. Erst bei seinem Debüt im Dress der Steirer ein erlittener Lendenwirbelbruch, der den U21-Teamspieler Norwegens vier BL-Spiele pausieren ließ. Dann im Spätherbst ein Muskelfaserriss, dem zu Jahresbeginn sogleich ein Syndesmosebandriss folgte - wieder jeweils vier BL-Partien Ausfallzeit. Und nun vor dem Start in die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 der nächste Rückschlag.

Bisher beim SK Sturm noch nicht vom Glück begleitet: "Verletzungspech-Vogel" Seddy Jatta.

Seitenbandverletzung, doch keine OP notwendig

Seedy Jatta erlitt am Samstag beim Testspiel gegen AS Monaco (2:2) eine Knieverletzung und wird dem Doublesieger somit zum Saisonauftakt fehlen. Wie lang der Mittelstürmer ausfallen wird, gab sein Klub nicht bekannt, lediglich, dass eine Operation nicht notwendig sei und das Angriffs-Talent mit der medizinischen Abteilung bereits am Comeback arbeite. Betroffen sei dem Vernehmen nach das Seitenband.

Der SK Sturm holte den jungen Norweger vor einem Jahr für etwas über 2,5 Mio. Euro Ablösesumme. Bei den Steirern hat er noch Vertrag bis Juni 2027. In der vergangenen Saison verpasste der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend 25 Pflichtspiele und brachte es gesamt auf 24 Einsätze (zwei Tore, ein Assist).

Heute Abend Testspiel vs. FC Porto

In einem letzten Testspiel im Rahmen der Sommer-Vorbereitung trifft das Team um Cheftrainer Christian Ilzer heute Abend in der Merkur Arena auf den portugiesischen Topklub FC Porto (Ankick: 19 Uhr).

