Die younion Sportgewerkschaft begrüßt in dieser Woche eine Fußball-Nationalspielerin im aktuellen Proficamp. Mit Isabella Kresche (geb.: 28.11.1998 in Graz) trainiert damit erstmals eine Frau im younion Proficamp mit. Die 25-jährige Steirerin gab 2022 ihr Debüt für das Frauen-ÖFB-Team. Mit dem SKN St. Pölten wurde sie mehrmals österreichischer Meister und nahm an der UEFA Women’s Champions League teil. Nach der Saison 2021/22 wechselte die 1,83 Meter große Torfrau zur italienischen US Sassuolo Calcio. Nun bereitet sie sich im younion Proficamp auf kommende Probetrainings vor.

„Es ist fantastisch, dass es dieses Angebot gibt"

„Es ist fantastisch, dass es dieses Angebot gibt. Das younion Proficamp bietet Training auf Top-Niveau mit kompetenten Trainern und ausgezeichneten Mitspielern:innen. Ich habe hier ideale Bedingungen, um mich auf die nächste Herausforderung vorzubereiten“, sagt Isabella Kresche über ihre Teilnahme am Camp.

Auch Steffi Enzinger, Gewerkschafterin und ehemalige Profifußballerin, ist erfreut über diese Entwicklung: „Es freut uns sehr, dass eine Spielerin unser Angebot angenommen hat und wir sie auf dem Weg zum nächsten Verein unterstützen können. Mit den Fortschritten im Frauenfußball werden wir sicherlich immer mehr Profispielerinnen sehen, die solche Gelegenheiten nutzen möchten. Das Proficamp wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.“

„Ihre Präsenz bereichert das Camp und soll auch ein Zeichen für die Offenheit und Zukunftsorientierung dieses Angebots sein“

Cheftrainer Markus Mader lobt die Leistung von Isabella Kresche: „Isabella hat sich sofort gut in die Gruppe eingefügt und sportlich auf höchstem Niveau gezeigt, was sie kann. Ihre Präsenz bereichert das Camp und soll auch ein Zeichen für die Offenheit und Zukunftsorientierung dieses Angebots sein.“

Das younion Proficamp 2024 bietet vereinssuchenden Fußballprofis bereits zum zehnten Mal eine einmalige Möglichkeit, sich im Mannschaftstraining optimal auf die kommende Saison vorzubereiten und sich potenziellen neuen Vereinen zu präsentieren.

Fotocredit: Younion