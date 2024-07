Nach dem SK Rapid - wir berichteten - präsentiert heute auch Lokalrivale FK Austria Wien sein neues Auswärts-Trikot für die Saison 2024/25. Z' Haus in Violett, auswärts in Weiß: Dieser langen Tradition bleibt den Favoritnern auch in dieser Saison treu. Ähnlich wie beim violetten Heimtrikot sind auch beim weißen Auswärtsdress Veilchen eingeprägt. Am Kragen, bei den Ärmeln und auf der Hose erinnern blau-schwarze Details an die Wurzeln von Austria Wien im 19. Jahrhundert. In Anlehnung an das Gründungsdatum des Vienna Cricket and Football-Club wird das Auswärtstrikot ab dem 23. August im Fanshop erhältlich sein.

"Model" Manfred Fischer im neuen Auswärts-Look der Wiener Austria

Premiere am Sonntag in Cup-Partie in Saalfelden

FAK-Hauptsponsor Frankstahl wird am Auswärtstrikot einheitlich mit seinem Tochterunternehmen Steelcoin vertreten sein. Auch beim weißen Dress haben sich alle Sponsoren, passend zum Trikotdesign, auf einfärbige Logopräsenzen geeinigt - ein starkes Statement für den gemeinsamen Weg.

Das erste Mal in Weiß werden die Veilchen am kommenden Wochenende in der ersten Cup-Runde gegen den FC Pinzgau in Saalfelden (Sonntag, 16:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auflaufen, beim Auswärtsspiel in Tampere am Donnerstag spielt die Austria in den violetten Heimdressen.

Gemeinsam mit dem neuen Ausrüster Macron war es der Austria auch beim Auswärtstrikot ein Anliegen, ein individuelles Design – ein Unikat für die FAK-Fans - anzufertigen. Das Auswärtsdress für die Saison 2024/25 verbindet modernen Stil mit der langen Historie.

Wurzeln der Wiener Austria im 19. Jahrhundert

Die blau-schwarzen Details am Trikot & an der Hose erinnern an die Wurzeln der Austria. Die Farben sind bei Austria Wien historisch verankert. Es sind jene Vereinsfarben, mit denen 1894 der Vorgängerklub der Austria, der Vienna Cricket and Football-Club, seine Spiele bestritt.

Bereits 1892 gründeten elf in Wien lebende Engländer den Vienna Cricket Club mit den Vereinsfarben blau-schwarz, einen Allroundverein, der sich mit Cricket, Leichtathletik und anderen Sportarten befasste und 1894 auch eine Fußballsektion gründete und in First Vienna Cricket and Football Club umbenannt wurde.

Mit der Anmeldung bei der k.k. Stadthalterei hatte man es aber offensichtlich nicht so eilig und so kam es, dass, als man sich am 20. September 1894 bei dieser offiziell anmelden wollte, von dieser aber die Auskunft bekam: "Leider, aber das First können wir nicht akzeptieren. Gestern war nämlich schon ein Verein bei uns und hat sich als First Vienna Football Club angemeldet." Die heutige Vienna hat sich also um einen Tag früher als die Cricketer angemeldet, daher dürfen diese noch heute das First in ihrem Namen tragen.



Zwist und viele Ärgernisse innerhalb der Cricketer führten zur Spaltung. Am 29. Oktober 1910 fand im Keller der Urania in der Wiener Innenstadt diese Abspaltung statt: 20 Prozent der Funktionäre und die B-Mannschaft verblieben beim Ursprungsverein, der Rest gründete an diesem Tag die Wiener Cricketer mit den Klubfarben violett-weiß. Warum violett-weiß ist nicht überliefert, einer der 43 anwesenden Klubfunktionäre und Spieler hatte offensichtlich Gefallen an diesen Farben und so entstanden die Veilchen.



Mit dem Namen Wiener Cricketer gab es aber auch wieder Schwierigkeiten, da der Ursprungsverein sofort dagegen auftrat und das Namensrecht auf Cricketer für sich in Anspruch nahm. Daher erfolgte am 30. November 1910 eine weitere Umbenennung in Wiener Amateur Sportverein, kurz die Amateure genannt. Nach langen Verhandlungen trat man als Wiener Amateur Sportverein am 15. März 1911, das offizielle Gründungsdatum von Austria Wien, dem Österreichischen Fußball-Verband bei.

Z'Haus in Violett, auswärts in Weiß 🤍



🔵⚫️ Blau-schwarze Elemente an Trikot und Hose erinnern an die Wurzeln der Austria. In Anlehnung an das Gründungsdatum des Vienna Cricket and Football-Club wird das Auswärtstrikot ab 23. August erhältlich sein.



🤝 @MacronSports#faklive — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 23, 2024

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked