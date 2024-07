Auch wenn die Klagenfurter Austria seit dem ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg in 2021 stets am Saisonende unter den Top 6 zu finden war und eindrucksvoll den Meistergruppen-Hattrick geschafft hat, lassen sich die Waidmannsdorfer in punkto Ziel für 2024/25 nicht verleiten und halten am Wörthersee "den Ball flach". Wohlwissend, dass wieder ein großer, personeller Umbruch stattfand, Cheftrainer Peter Pacult und sein Team vor der nächsten Challenge stehen. Klar waren die Statements des 64-jährigen Wieners und von Kapitän Thorsten Mahrer gestern beim Saison-Opening der ÖFBL.

Repräsentierten Austria Klagenfurt zum offiziellen Saison-Openting der ÖFBL: Cheftrainer Peter Pacult (r.) und sein verlängerte Arm auf dem Spielfeld, Thorsten Mahrer, der die Kärntner Violetten zum zweiten Mal als Kapitän in eine neue Spielzeit anführt.

„Unser Ziel ist der Klassenerhalt“

Das „Weitsicht Cobenzl“ im 19. Bezirk liefert einen imposanten Blick und ist über die Grenzen Wiens hinaus als Hochzeits-Location bekannt. Am frühen Montagabend hatte die Österreichische Fußball Bundesliga (ÖFBL) die Räumlichkeiten gebucht und die Trainer sowie Kapitäne der 12 ADMIRAL Bundesligisten geladen, um auf die Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga hinauszuschauen. Für die Austria Klagenfurt standen Peter Pacult und Thorsten Mahrer am Podium und stellten sich den Fragen von Sky Sport Austria-Moderatorin Kimberly Budinsky.

„Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Je früher, desto besser. Ich denke, die Spieler werden fit sein. Dann schauen wir mal, wie es zu Beginn der Saison läuft. Wir werden hart arbeiten, um das Beste aus dem Kader herausholen, der uns zur Verfügung steht. Spieler, die gegangen sind, haben große Fußstapfen hinterlassen. Jetzt gilt es, dass die Buschen diese ausfüllen“, sagte Peter Pacult, der sich fast schon traditionell bei solchen Veranstaltungen bedeckt hielt. Die Wahrheit liegt eben am Platz.

Abwehrchef Thorsten Mahrer war zum zweiten Mal beim offiziellen Saisonauftakt der ÖFBL in der Hauptstadt dabei. Der 34-jährige Innenverteidiger hatte das Amt im April 2023 nach dem Abgang seines Vorgängers Markus Pink zum Shanghai Port FC nach China übernommen und führt die Violetten seither mit der Schleife aufs Feld. So wird es auch in der kommenden Serie sein, als Stellvertreter steht Mittelfeldspieler Christopher Cvetko parat.

Peter Pacult, hier mit Co-Captain Christopher Cvetko, gibt seit Jänner 2021 die Richtung bei den Kärntner Violetten vor und führte sie konstant auf den Erfolgsweg.

"Manchmal sind sie vielleicht überrascht von der harten Hand des Trainers"

„Ich weiß, was der Trainer von uns haben will, das werde ich gemeinsam mit den anderen erfahrenen Spielern an die neuen Jungs weitergeben. Manchmal sind sie vielleicht überrascht von der harten Hand des Trainers, dann bekommen sie von mir Streicheleinheiten. Und dann ist es auch mal andersherum. Wir haben auf jeden Fall eine talentierte Truppe und werden alles dafür tun, um wieder eine positive Rolle einzunehmen“, sagte Mahrer.

Positiv verlief auch die Testspiel-Bilanz im Rahmen der Saisonvorbereitung. Nach Siegen über die Drittligisten SK Treibach (10:0) und Zweitliga-Zwangsabsteiger DSV Leoben (3:2) sowie dem Fünftligisten FC Hermagor (10:1), jeweils Unentschieden gegen den serbischen Erstliga-Dritten Backa Topola (2:2) und den slowenischen Erstliga-Sechsten FC Koper (1:1) sowie einer Niederlage im Duell mit dem türkischen Erstliga-Neunten Rizespor (1:2) steht am Freitag (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) das erste Pflichtspiel am Plan: In der ersten Runde des ÖFB-Cups geht’s zu Drittliga-Aufsteiger SV Gloggnitz.

Forderndes BL-Auftaktprogramm für Mahrer & Co.

Die neue Spielzeit der ADMIRAL Bundesliga beginnt am 3. August (19.30 Uhr) mit dem Kärntner Derby beim Wolfsberger AC, ehe ein Heimspiel-Doppelpack folgt: In der zweiten Runde ist der SK Rapid (11. August, 17 Uhr) in Waidmannsdorf zu Gast, in Runde drei kommt Double-Gewinner SK Puntigamer Sturm Graz (17. August, 17 Uhr) ins Wörthersee-Stadion.

Fotocredit: Josef Parak und Harald Dostal/www.sport-bilder.at