Der "verlorene Vater (des Erfolgs)" ist zurück im Lavanttal. Nach seiner zweijährigen Amtszeit von September 2013 bis November 2015 übernimmt Dietmar Kühbauer wieder das Wolfs-Rudel und soll den RZ Pellets WAC auf Erfolgskurs bringen. So wie damals, als der Burgenländer mit Rang 5 am Ende der Saison 2014/15 erstmals einen Kärntner Klub in den Europacup brachte. Im exklusiven Ligaportal-"Give-me-five-Interview" (5 Fragen = 5 Antworten) äußert sich der 53-Jährige authentisch zum Motiv für seine WAC-Rückkehr, dem Jahr Auszeit, der Entlassung beim LASK und was bei den Wölfen personell geplant ist samt Zielen.

Er ist wieder hier... in seinem "Wolfs-Revier": Dietmar Kühbauer kehrt nach über acht Jahren wieder zum WAC zurück.

"War selbst überrascht wie ich beim LASK gegangen worden bin"

LIGAPORTAL: Hallo Didi. "Alte Liebe rostet nicht"... nach achteinhalb Jahren die Rückkehr ins Lavanttal zum WAC. Du hattest womöglich auch andere Optionen, warum Wolfsberg, was hat Dich bei Deiner Entscheidung überzeugt?

DIDI KÜHBAUER: Ja, das ist in der Tat richtig. Ich habe das ein und andere Angebot aus dem Ausland gehabt. Doch ich habe alle Angebote ausgeschlagen. Einerseits, weil die Angebote teilweise nicht reizvoll genug waren und weil ich andererseits mein Englisch davor auf ein arbeitsfähiges Niveau bringen wollte.

Warum ich mich für Wolfsberg entschieden habe, lag an den guten Gesprächen mit Präsident Dietmar Riegler. Wir haben besprochen, dass wenn wir gemeinsam einen guten Kader zusammenstellen, gemeinsam mit den Wolfsbergern hoffentlich wieder viel Freude haben werden.

LIGAPORTAL: Ein Jahr Auszeit als Trainer. Wie war das für dich, wie hast du neben deiner Englisch-Optimierung die Zeit verbracht und wie bist du dem Fußball verbunden geblieben?

DIDI KÜHBAUER: Die Auszeit war sehr hart für mich, weil ich glaube, dass ich beim LASK in meiner Zeit eine sehr gute Arbeit gemacht habe. Ich war dann selbst überrascht, wie ich da gegangen worden bin. Aber das ist der Fußball und daran lässt sich nichts mehr ändern.

Wenn du dann Zeit hast ist es nicht so, dass du sie unnötig verschwenden willst. Ich habe sehr viel Fußball geschaut, auch bei dem ein und anderen Klub im Ausland hospitiert. Wobei es da für mich nicht irgendwas Neues gab. Sondern die Klubs, bei denen ich zugeschaut habe, einfach mehr Geld und die größere Qualität haben wie vielleicht die österreichischen Klubs.

Eingespieltes, vertrautes Team: Chefcoach Didi Kühbauer und sein Co-Trainer Manfred Nastl (r.).

"Ziele kann ich erst dann definieren, wenn Kaderplanung zu Ende ist"

LIGAPORTAL: Du hast Deine vergangene Trainer-Station beim LASK erwähnt, hast die Linzer von der Qualigruppe in der Folgesaison 2022/23 zurück in die Meistergruppe geführt. Hast damals vor Saisonbeginn mutig und selbstbewusst Rang 3 als Ziel ausgegeben. Der WAC war zwei Jahre in Folge ungewohnt im unteren Playoff. Was sind deine Ziele mit den Wölfen in der Saison 2024/25?

DIDI KÜHBAUER: Beim LASK war es so, dass wir gemeinsam unser Ziel ausgearbeitet haben. Wir haben es dabei geschafft, eine gute Team-Chemie entstehen zu lassen und wirklich an einem Strang gezogen. Das ist im Fußball sehr wichtig.

Beim WAC ist es so, dass wir im Moment nicht diesen Kader haben bzw. die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist. Wir müssen auch mal mit dem aufhören, dass der WAC zuletzt im Unteren Playoff war. Fußball ist kein Wunschkonzert. Wir wollen alles daransetzen, dass wir wieder erfolgreich spielen. Aber die Ziele kann ich erst dann definieren, wenn die Kaderplanung zu Ende ist. Dann kann man weiter schauen.

Fakt ist, dass wir wieder erfolgreichen Zeiten entgegen blicken wollen. Aber da bedarf es sehr viel an Arbeit. Sehr viel Arbeit mit einer Mannschaft, die auf vielen Positionen neu ist.

"Uns fehlen definitiv noch Spieler auf bestimmten Positionen"

LIGAPORTAL: Seit dem 24. Juni läuft die Vorbereitung mit der WAC-Mannschaft auf die neue Saison. Was sind deine Erkenntnisse in dieser Zeit, inkl. Testspiele?

DIDI KÜHBAUER: Die Testspiele (siehe auch HIER) waren grundsätzlich von den Ergebnissen her sehr gut. Ich glaube auch, dass wir uns in jedem gesteigert haben. Das ist eine gute Eigenschaft der Mannschaft. Trotzdem wäre es aufgrund der Testspiele und weil wir keines verloren haben, vermessen zu sagen, dass schon alles rund läuft. Ich wiederhole mich da, uns fehlen definitiv noch Spieler auf bestimmten Positionen. Dann sind wir ein gutes Team.

Die Jungs haben es in Anbetracht dessen, dass wir im Prinzip nicht mal 20 Spieler gehabt haben, echt gut gemacht und mitgezogen. Das war schon eine gute Erkenntnis, dass jeder sich zeigen und beweisen wollte. Was anderes hätte ich auch garnicht sehen wollen.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass wir sechs Stammspieler verloren haben"

LIGAPORTAL: Personell ist mit Ab- und Zugängen in diesem Sommer auch beim WAC einiges passiert. Was ist noch geplant in den verbleibenden sechs Wochen bis zur Schließung des Sommer-Transferfensters, in welchen Mannschaftsteilen besteht punktuell noch Bedarf?

DIDI KÜHBAUER: Es ist natürlich schon was passiert, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir sechs Stammspieler verloren haben. Da waren wichtige Spieler dabei, wenn ich an Boakye und Bamba denke. Wir haben da schon herbe Verluste, aber andererseits ist das ja auch Fußball. Wir haben uns ja auch entschieden, dass wir den ein und anderen Spieler gehen lassen.

Unsere neuen Spieler haben Qualität. Wäre auch schlimm, wenn wir nur Spieler holen, damit wir mehr im Kader haben. Wir haben Neuzugänge geholt, die leistbar, engagiert und willig sind. Damit wir gemeinsam mit dem Trainerteam wieder auf einen guten Nenner kommen und erfolgreich sind. Natürlich sind wir im Trainerteam trotzdem nach wie vor im engen Austausch mit dem Präsidenten und halten unsere Augen nach möglichen Verstärkungen offen.

LIGAPORTAL: Danke für das Gespräch. Viel Erfolg!

Fotocredit: WAC/Pessentheiner