Was bereits spekuliert wurde ist nun offiziell: Der TSV Egger Glas Hartberg verstärkt das Torhütergespann. Wie die Ost-Steirer soeben in ihrer Klubaussendung vermelden, wechselt Luka Maric von Doublesieger SK Puntigamer Sturm Graz zu den Blau-Weißen. Der 22-Jährige Torhüter (geb.: 19.07.2002 in Graz) unterschreibt bei der Schopp-Truppe einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 mit Option auf Verlängerung. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesliga.

TSV-Cheftrainer und -Sportdirektor Markus Schopp mit Torhüter-Neuzugang Luka Maric (r.).

„Für mich ist das jetzt nach so vielen Jahren in Graz eine große Umstellung"

Luka Maric begann seine Karriere 2007 im Alter von fünf Jahren bei der SK Sturm Jugend und schaffte über die Akademie und Sturm Graz II den Sprung in die Kampfmannschaft. Für die Grazer absolvierte der 1,84m-Torhüter zwei Bundesliga-Spiele, 22 Zweitliga-Spiele und kam in der Regionalliga 46 Mal zum Einsatz.

In der vergangenen Saison konnte der zweimalige ÖFB-U21-Teamtorhüter bei beiden Bundesliga-Einsätzen jeweils seinen Kasten sauber halten (2x 2:0) und hatte somit auch einen Anteil am Meistertitel des SK Sturm.

In den österreichischen Nachwuchs-Nationalteams war der 1,84 Meter große Goalie bisher von 2019 bis 2023 aktiv und brachte es für die U18, U19 und U21 auf insgesamt 14 Einsätze.

Luka Maric freut sich auf seinen neuen Klub: „Ich bin sehr froh hier in Hartberg zu sein. Für mich ist das jetzt nach so vielen Jahren in Graz eine große Umstellung, aber ich kann es kaum erwarten mit der Mannschaft zu trainieren und in die Saison zu starten. Ich kenne bereits einige aus dem Team, dass macht es mir sehr einfach mich schnell zu integrieren. Ich bin überzeugt, dass TSV Hartberg und Luka Maric sehr gut zusammenpassen."

TSV-Trainer Markus Schopp: „Mit Luka Maric haben wir einen Torhüter gefunden, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt und der in den letzten Jahren bei einer sehr erfolgreichen Mannschaft viel Erfahrung sammeln konnte. Es freut uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen."

„Luka ist trotz seines jungen Alters schon lange ein Teil des SK Sturm und ein sehr talentierter Torwart"

SK Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Luka ist trotz seines jungen Alters schon lange ein Teil des SK Sturm und ein sehr talentierter Torwart. Durch unser erstelltes Profil auf dieser Position wäre es für ihn in Zukunft schwer geworden, zu Einsätzen zu kommen, daher haben wir uns gemeinsam mit Luka darauf geeinigt, dass eine Veränderung die beste Option für ihn ist.

Wir wüschen Luka nur das Beste für seine weitere Karriere und viel Erfolg in Hartberg."

Luka Maric: "Ich bin im Trainingszentrum Messendorf aufgewachsen und durfte mich hier als Fußballer und als Mensch entwickeln. Der SK Sturm wird immer in meinem Herzen sein und ich werde die zahllosen unvergesslichen Momente, die ich hier erlebt habe – von der Meisterschaft 2011 auf den Schultern meines Vaters bis zum Double im Vorjahr als Teil der Mannschaft – nie vergessen.

Jetzt ist es aber Zeit für etwas neues, ich freue mich, Liebenau künftig als Gast zu besuchen und auf meine neue Aufgabe in Hartberg."

Fotocredit: TSV Hartberg