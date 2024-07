"Tag der neuen Auswärtsdressen-Präsentation" bei den ADMIRAL Bundesligisten. Nach den Wiener Klubs meldet sich am Dienstagnachmittag auch der FC Blau-Weiß Linz und stellte unter Anwesenheit von VertreterInnen seiner Top-Sponsoren Hofmann Personal, Linz Airport, LIWEST, Uhlsport, Linzer Bier und machsport sowie der Medien die neue Wäsch` für die Saisonen 2024/25 und 2025/26 am Linzer Hauptplatz vor. Als "Model" fungierten Vize-Kapitän Manuel Maranda und Alexander Briedl sowie aus der Frauenmannschaft FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen Jana Rauch und Anika Hofschweiger.

V.l.: Jana Rauch, Manuel Maranda, Anika Hofschweiger und Alexander Briedl.

„Wollen auch in Auswärtsstadien Verankerung des Klubs in Linz zeigen"

Das Trikot wurde in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur artgroup sowie unseren Ausrüster uhlsport und Kooperationspartner machsport produziert. Angelehnt an das neue Rebranding wurden moderne, schlichte, edle blaue und ein roter Streifen als Design gewählt. Die Farbe Rot steht als Zeichen für die Stadt Linz und die Verwurzelung des Klubs in der Stadt. Wie auch bereits das Heimtrikot wird auch dieses Trikot zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt.

Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz: „Mit unserem neuen Trikot wollen wir auch in den Auswärtsstadien die Verankerung des Klubs in Linz zeigen, daher sind die Farben und das Wappen der Stadt wesentlicher Bestandteil des aktuellen Designs. Gleichzeitig orientieren wir uns diesmal ebenso am neuen Rebranding des Klubs.

Auch die Auswärtstrikots werden aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt, um damit einen Beitrag für Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Umwelt zu leisten, daher ein besonderes Danke hierfür an unseren Ausrüster uhlsport! Wir freuen uns sehr, dieses Auswärtstrikot in den kommenden zwei Saison zu tragen und hoffen, dass es auch den blau-weißen Fans gefällt."

