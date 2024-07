Als letzter Härtetest und zugleich kleiner "Appetitmacher" auf die anstehenden Spiele in der UEFA Champions League gastierte am heutigen Dienstagabend der portugiesische Top-Klub FC Porto in Liebenau beim hiesigen Doublesieger SK Sturm Graz. Bevor die Pflichtspielsaison 2024/25 für die "Blackies" in ÖFB-Cup-Runde 1 am Samstag beim Kremser SC (18:15 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) seinen Anfang nimmt, mussten sich Christian Ilzer und die Seinen in der Merkur Arena vor 6.800 Zuschauern dem iberischen Aushängeschild mit 0:2 beugen. Siehe auch: Testspiel-Übersicht aller ADMIRAL Bundesligisten!

In der Vorsaison standen sich William Bøving (l.) und Co. mit dem portugiesischen Hauptstadt-Klub Sporting CP in der UEFA Europa League-Gruppenphase gegenüber, heute testete man gegen einen dessen Rivalen, jenem aus Porto. Nicht mit dabei waren "Spieler der Saison" Otar Kiteishvili (r.), der sich - wie es heißt - aus "familiären Gründen" in seiner georgischen Heimat befindet, und der vor dem Abgang befindliche Mittelfeld-Motor Alexander Prass.

"...hatten keinen Zugriff, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren zu passiv"

Cheftrainer Christian Ilzer: "Unterm Strich war das heute eine verdiente Niederlage. Wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir in dieser Phase mit so einem Top-Gegner noch richtig Probleme hatten – in allen Bereichen. Wir hatten keinen Zugriff, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren zu passiv in den Duellen und haben dadurch so einer starken Mannschaft zu viel Ballbesitz gegeben. In der zweiten Hälfte war dann unser Ballbesitz besser, wir haben aber die Räume nicht gefunden – das zeigt uns ganz einfach, dass wir noch viel zu tun haben."

SK Sturm Graz 0:2 (0:1) FC Porto

Tore: Marko Grujić (33.), Danny Namaso (55.).

SK Puntigamer Sturm Graz : Scherpen (46' Khudyakov) - Johnston (46' Gazibegovic) - Wüthrich (46' Malic) - Aiwu (46' Dante, 86' Sorg) - Lavalée (46' Karic) - Geyrhofer (46' Stankovic) - Bøving (46' Hierländer) - Horvat (46' Chukwuani) - Zvonarek (46' Sarkaria) - Biereth (46' Grgic, 77' Kern) - Camara (46' Włodarczyk)

FC Porto (Startformation): Claudio R. - Joao Mario - Martim Fernandes - David Carmo - Ze Pedro - M. Grujic - Nico - Varela - Ivan Jaime - Goncalo Borges - Loader

VIDEO - Tor zum 0:1

VIDEO - Tor zum 0:2

