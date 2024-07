Seit drei Jahren mischt die Austria Klagenfurt nun schon die ADMIRAL Bundesliga auf. Als erstem Klub in der Historie des österreichischen Fußballs gelang den Violetten direkt nach dem Aufstieg 2021 der Einzug in die Meistergruppe. Ein Erfolg, den das Team von Chefcoach Peter Pacult dann noch zweimal wiederholte. Vor dem Auftakt in die Serie 2024/25 haben sich die Verantwortlichen eine besondere Aktion ausgedacht: Es gibt eine „Sieg-Prämie“ für alle Abo-Besitzer, die treusten Fans des Kärntner Traditionsklubs.

„Für jeden Dreier, den unser Team in der Meisterschaft im Wörthersee-Stadion einfährt, erhalten Abo-Besitzer einen Rabatt von fünf Euro auf ihre Dauerkarte für die Saison 2025/26. Wenn wir fünf Heimspiele gewinnen, wird sie 25 Euro günstiger. Entscheiden wir zehn Partien für uns, sind es 50 Euro. Wir wissen die große Unterstützung unserer Anhänger sehr zu schätzen, die zu jedem Match kommen. Daher wollen wir sie auf diese Weise direkt am Erfolg beteiligen“, erklärt Austria-Geschäftsführer Peer Jaekel.

Die Aktion begünstigt alle Dauerkarten, ob Vollzahler oder ermäßigt, mit Stammplatz im Fansektor, auf der West- und Osttribüne oder im VIP-Bereich. Alle Anhänger der Austria Klagenfurt mit einem Abo werden davon profitieren. Zu beachten ist, dass der Rabatt ausschließlich innerhalb von zwei Wochen nach dem letzten Heimspiel der Serie 2024/25 bei der Buchung des Saison-Abos 2025/26 eingelöst werden kann.

Für die bevorstehende Spielzeit in der ADMIRAL Bundesliga wurden bislang 1250 Dauerkarten verkauft. Am 3. August (19.30 Uhr) geht’s beim WAC los, im Anschluss steht ein Heim-Doppelpack am Programm: Erst kommt Rekordmeister SK Rapid (11. August, 17 Uhr), dann der amtierende Double-Gewinner Sturm Graz (17. August, 17 Uhr) nach Waidmannsdorf. Mit dem Support von den Tribünen wollen die Violetten punkten - und den Fans die ersten Sieg-Prämien bescheren.

„Das ist eine richtig coole Idee, weil wir unsere Erfolge nicht nur gemeinsam feiern können, sondern unsere Anhänger davon auch direkt profitieren. Wir werden auf jeden Fall alles geben und hart arbeiten, um einen möglichst hohen Rabatt auf die Abos 2025/26 zu erspielen. Die Fans werden uns pushen, da bin ich sicher“, blickt Kapitän Thorsten Mahrer voller Vorfreude auf die bevorstehende Saison und insbesondere die Auftritte im Wörthersee-Stadion voraus.

Foto: Austria Klagenfurt