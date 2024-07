Mit dem UNIQA ÖFB Cup wird die Saison 2024/25 im heimischen Klubfußball eingeläutet. Die 32 Duelle der 1. Runde gehen von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juli über die Bühne. Von allen Spielen wird im LIGAPORTAL-LIVETICKER berichtet.

Der Startschuss fällt am Freitag mit 16 Begegnungen. Unter anderem gastiert der LASK bei Union Raiffeisen Gurten und der FC Red Bull Salzburg beim FC Mohren Dornbirn (alle Spiele im LIGAPORTAL-LIVETICKER). Am Samstag geht es mit elf Spielen weiter. Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz steigt um 18:15 Uhr beim Kremser SC in den Bewerb ein. Zum Abschluss warten am Sonntag noch fünf Duelle. Der FK Austria Wien muss beim FC Pingau Saalfelden bestehen, der SK Rapid im letzten Spiel der 1. Runde beim SC Neusiedl am See.

Im Anschluss der Partie wird im Rahmen der ORF-Berichterstattung die Auslosung der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup vorgenommen. Die Ziehung führt Friedrich Csarmann durch. Dem ehemaligen Fußballer gelang im Jahr 1983, beim bisher einzigen Sieg von Neusiedl gegen Rapid (2:1/Bundesliga), der entscheidende Treffer.

Der gesamte Spielplan der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup 2024/25 sieht wie folgt aus:

SC Wiener Viktoria vs. DSV TGI Gold Leoben

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Sportplatz SC Wiener Viktoria

SR: Gishamer

Union Raiffeisen Gurten vs. LASK

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Klaus-Roitinger-Stadion

SR: Simsek

ATUS Fliesen Koller Velden vs. GAK 1902

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Stadion Villach-Lind

SR: F. Jäger

FC Mohren Dornbirn 1913 vs. FC Red Bull Salzburg

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese

SR: Bosnjak

ASKÖ Köttmannsdorf vs. SV Horn

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Sportplatz ASK Köttmannsdorf

SR: Schnur

SK Treibach vs. KSV 1919

Freitag, 26.07.2024, 18:30 Uhr, Turnerwald-Stadion

SR: Ch. Jäger

SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Eurotours Kitzbühel

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Zaunergroup Arena

SR: Zechner

SC BauerBikes Weiz vs. SV Licht-Loidl Lafnitz

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Strobl-Arena Weiz

SR: Gadler

FCM Traiskirchen vs. SKU Ertl Glas Amstetten

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, ARBÖ-Arena

SR: F. Leitner

SV Wals Grünau vs. SC Austria Lustenau

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Sportanlage Wals Grünau

SR: Koscielnicki

SV Gloggnitz vs. SK Austria Klagenfurt

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Krammerarena

SR: Barmaksiz

BSK 1933 vs. TSV Egger Glas Hartberg

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, BSK 1933 Arena

SR: Untergasser

ASV Draßburg vs. RZ Pellets WAC

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Sportplatz ASV Draßburg

SR: Gmeiner

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. SK Sparkasse Korneuburg

Freitag, 26.07.2024, 19:30 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg

SR: Skalic

FC Marchfeld Donauauen vs. First Vienna FC 1919

Freitag, 26.07.2024, 19:30 Uhr, Mannsdorf Aulandstadion

SR: Harkam

SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden

Freitag, 26.07.2024, 19:30 Uhr, Informstadion Oberwart

SR: Weinberger

SV Austria Salzburg vs. SVG Reichenau-Innsbruck

Samstag, 27.07.2024, 17:00 Uhr, MAX AICHER STADION

SR: Gächter

Union PROCON Dietach vs. FC HOGO Hertha Wels

Samstag, 27.07.2024, 17:30 Uhr, Dietach Arena

SR: Demir

SR Donaufeld vs. Cashpoint SCR Altach

Samstag, 27.07.2024, 17:30 Uhr, Donaufelderplatz - Wien 21

SR: Pfister

VfB Hohenems vs. ASKÖ Oedt

Samstag, 27.07.2024, 18:00 Uhr, Herrenriedstadion Hohenems

SR: Maier

SV Powoden Energie Raiffeisen Wildon vs. FC Blau-Weiß Linz

Samstag, 27.07.2024, 18:00 Uhr, Stadion Wildon

SR: Ristoskov

ASK/HSV Klagenfurt vs. Sportunion Mauer

Samstag, 27.07.2024, 18:00 Uhr, Sportzentrum Fischl-Harbach

SR: Holzinger

Kremser SC vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Samstag, 27.07.2024, 18:15 Uhr, Sepp-Doll-Stadion

SR: Sadikovski

SV Donau vs. ASK Voitsberg

Samstag, 27.07.2024, 18:30 Uhr, SV DONAU Platz

SR: Divkovic

USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen vs. Admira Wacker

Samstag, 27.07.2024, 19:00 Uhr, Stahlbau Müller Arena

SR: Lechner

SV Sparkasse Leobendorf vs. SKN St. Pölten

Samstag, 27.07.2024, 19:00 Uhr, Sparkassenstadion

SR: Talic

ASV Siegendorf vs. FAC Wien

Samstag, 27.07.2024, 19:30 Uhr, PAC Sportpark

SR: Ebner

SC Röfix Röthis vs. SV Guntamatic Ried

Sonntag, 28.07.2024, 10:30 Uhr, Stadion an der Ratz

SR: Baumann

FC Pinzgau Saalfelden vs. FK Austria Wien

Sonntag, 28.07.2024, 16:00 Uhr, 1508 Arena

SR: Greinecker

SC Sparkasse IMST 1933 vs. WSG Tirol

Sonntag, 28.07.2024, 16:30 Uhr, Velly Arena

SR: Macanovic

SC EGLO Schwaz vs. SC Schwarz Weiß Bregenz

Sonntag, 28.07.2024, 17:00 Uhr, Silberstadtarena

SR: Sampl

SC Neusiedl am See 1919 vs. SK Rapid

Sonntag, 28.07.2024, 18:30 Uhr, Sportzentrum Neusiedl am See

SR: Semler

Weitere Spieltermine für die Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB Cup: