Am kommenden Freitag, den 26. Juli 2024 startet der FC Red Bull Salzburg in die neue Pflichtspielsaison. Den Auftakt bildet das UNIQA ÖFB Cup-Duell der ersten Runde mit dem FC Mohren Dornbirn 1913, vergangene Saison noch Klub der ADMIRAL 2. Liga. Die Begegnung in der Sparkasse Arena Birkenwiese wird von Schiedsrichter Stjepan Bosnjak um 18:00 Uhr angepfiffen - wie gewohnt wird die Partie im Ligaportal-Liveticker übertragen.

Für Pep Lijnders ist dies das erste Pflichtspiel als Cheftrainer der Roten Bullen und das Ende einer intensiven Vorbereitung: „Wir haben in den letzten Wochen sehr gut trainiert, es war ein guter Spirit und viel Euphorie zu spüren. Jetzt freuen wir uns alle auf den Start, denn dieses erste Spiel einer Saison ist ja immer ein wichtiger Moment. Unser Gegner Dornbirn hatte es in letzter Zeit nicht einfach, und ich bin froh, dass sie es geschafft haben und in die Saison starten können. Wir bringen ihnen selbstverständlich den nötigen Respekt entgegen. Das gehört dazu, wenn man ein gutes Spiel machen und gewinnen will, auch gegen einen kleineren Klub. Aber klar fahren wir dorthin, um von Beginn weg Druck auszuüben und hoch zu attackieren, um den tiefstehenden Abwehrblock, den wir erwarten, zu durchbrechen.“

Auch Aleksa Terzic ist froh, dass es endlich losgeht: „Wir haben etliche Wochen sehr intensiv trainiert. Jetzt ist bei uns allen die Freude auf das erste Cupspiel groß. In diesem Bewerb sind wir fast immer Favorit, das ist auch gegen Dornbirn der Fall. Aber auch da gilt es, dass wir von Beginn weg konzentriert sind und den Gegner sofort unter Druck setzen.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Strahinja Pavlovic, Oumar Solet, Luka Sucic (alle Trainingsrückstand) und Alexander Schlager (Knie).

Foto: RB Salzburg via getty