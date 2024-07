Am Mittwochnachmittag lud der FC Blau-Weiß Linz zum Saisonstartfest ein. Um die 800 BesucherInnen, darunter auch zahlreiche Kinder mit ihren Eltern, verbrachten den sonnigen Nachmittag beim Hofmann Personal Stadion. Nach Begrüßungsworten von Geschäftsführer Christoph Peschek wurde das Event des ADMIRAL Bundesligisten um 15:30 Uhr offiziell eröffnet.

Mannschaftspräsentation als Highlight

Für die Kinder gab es zahlreiche Attraktionen wie Hüpfburg, Kinderschminken, Airbrush-Tattoos, Luftballon-Figuren, Fußballdarts mit tollen Preisen von unserem Partner Gasteiner, Hofmann Personal Glücksrad oder auch eine Torschusswand, wo man Tickets für das erste Heimspiel gewinnen konnte. Ebenso gab es die Möglichkeit beim machsport-Verkaufsstand diverse Fanartikel zu shoppen. Die passende Erfrischung konnte man sich dann beim Linzer Bier Bulli abholen. Musikalisch wurde der Nachmittag von unserem Stadion DJ als auch unserem Partner Gasteiner untermalt.

Im Rahmen der Gasteiner Infinity Tour traten die Künstlerinnen Lika Doss und Asja Ahatovic auf der Bühne auf. Nach einem Interview mit Vorstandsvorsitzenden Johann Kaliauer war auch Jana Rauch, Vize-Kapitänin unserer Frauenmannschaft FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen, zu Gast und berichtete von der aktuellen Vorbereitung.

Das Highlight wartete um 17 Uhr auf die zahlreichen Fans, die Mannschaftspräsentation. Mit lautem Applaus wurde der aktuelle Kader samt Betreuerstab auf der Bühne präsentiert. Im Anschluss sprachen Geschäftsführer Christoph Peschek, Sportdirektor Christoph Schößwendter, Cheftrainer Gerald Scheiblehner und Kapitän Fabio Strauß über die Ziele und Vorhaben in der neuen Saison.

"...für unsere Fans nahbar sein - das gelingt uns auch genau durch solche Events"

Im Anschluss folgte die große Autogrammstunde, wo sich eine lange Schlange bildete. Die Blau-Weißen Kicker erfüllten bis 19 Uhr alle Autogramm- und Fotowünsche und zauberten den BesucherInnen so ein strahlendes Lächeln in das Gesicht.

Geschäftsführer Christoph Peschek: "Es freut uns wahnsinnig, dass wir zusammen mit so vielen Fans die neue Saison beim Hofmann Personal Stadion einleiten konnten. Uns liegt es besonders am Herzen, für unsere Fans nahbar zu sein und das gelingt uns auch genau durch solche Events. So ist es auch möglich neue Zielgruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche, die auch die Zukunft des Klubs sind, anzusprechen und für den FC Blau-Weiß Linz zu begeistern. Um so mehr freuen wir uns jetzt, wenn es endlich wieder los geht im Hofmann Personal Stadion und auf die lautstarke Unterstützung bzw. tolle Atmosphäre bei den Heimspielen."

Fotocredit: FC Blau-Weiß Linz