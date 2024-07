Er wurde vor wenigen Tagen, genau am Dienstag, dem 23. Juli, 21 Jahre jung, ist U23-Teamspieler von Nigeria und steht vor der Verpflichtung beim ADMIRAL Bundesligisten RZ Pellets WAC: Chibuike Nwaiwu. Cheftrainer Dietmar Kühbauer hatte ja im exklusiven Ligaportal-Interview angekündigt, dass man im Wolfsrudel weiter Ausschau halten wolle nach Neuzugängen in diesem Sommer. Der 21-jährige, nigerianische Mittelfeldspieler wird laut Sky-Informationen einer davon sein. Mit einem ehemaligen Spieler vom FC Red Bull Salzburg könnte in diesen Tagen ein weiterer Afrikaner ins Lavanttal kommen.

"Auf Weg zum WAC"

Chibuike Godfrey Nwaiwu (so sein vollständiger Name), der mit seinem (Noch-) Klub Enyimba Aba 2022/23 nigerianischer Meister wurde, absolvierte bereits Anfang des Jahres das ein und andere Probetraining bei den Lavanttalern und soll bereits einen Vorvertrag für einen Wechsel in diesem Sommer unterschrieben haben.

Der defensive Mittelfeldspieler selbst kündigte seinen Transfer bereits über Instagram an: „Ich muss auf Wiedersehen sagen zu allen bei Enyimba FC. Danke für die Möglichkeit, Teil dieses Klubs gewesen zu sein. Ich warte gerade auf mein Visum und bin auf dem Weg zum WAC.“

Der Rechtsfuß würde ablösefrei ins Lavanttal wechseln. Eine offizielle Bestätigung der Kärntner, die mit afrikanischen Spielern bisher sehr gute Erfahrungen (siehe Ex-WAC-Angreifer Bamba & Boakye) gemacht haben, steht noch aus.

Kommt auch ehemaliger RB Salzburg-Spieler zum WAC?

Womöglich kommt in diesen Tagen sogar noch ein weiterer Afrikaner zum WAC, der in Österreich kein Unbekannter ist: David Atanga. Der ghanaische Flügelstürmer wechselte im Jänner 2015 als 18-Jähriger von Red Bull Ghana zum FC Liefering bzw. FC Red Bull Salzburg, kam für die Roten Bullen allerdings nur zu wettbewerbsübergreifend 13, meist kurzen Einsätzen. Es folgten Leihen an den SV Mattersburg, SKN St. Pölten und FC Admira Wacker (bei den Südstädtern ausgeliehen vom 1. FC Heidenheim). Insgesamt stehen 49 Bundesliga-Spiele zu Buche, bei zehn Toren und sieben Assists.

Wie die Kronenzeitung weiß, könnte der 27-jährige Offensivakteur, der zuletzt in der belgischen 2. Liga bei KV Oostende spielte und derzeit vereinslos ist, nunmehr nach Österreich zurückkehren und ablösefrei zum Wolfsrudel stoßen.

Fotocredit: IMAGO/Shengolpixs