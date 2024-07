Nach fünfeinhalbwöchiger Vorbereitung nimmt der LASK, der in seinen sechs Testspielen unbesiegt blieb (3S, 3U), die neue Pflichtspielsaison in Angriff. Die Linzer treffen am Freitag (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups im OÖ-Duell auf Regionalligist Union Raiffeisen Gurten. Das Match wird im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried ausgetragen.

„Erwarte mir einen charakterstarken Auftritt meiner Mannschaft"

Cheftrainer Thomas Darazs: „Wir freuen uns sehr, dass es nun so richtig losgeht. Mit der Vorbereitung waren wir insgesamt sehr zufrieden, nun wollen wir gegen Gurten eine gute Leistung zeigen und versuchen, jene Inhalte auf den Platz zu bringen, die wir in den vergangenen Wochen gemeinsam erarbeitet haben. Gurten hat sich in den letzten Jahren im Cup wie auch in der Liga stets sehr stark präsentiert.

Wir gehen bestmöglich vorbereitet ins Spiel, ich erwarte mir einen charakterstarken Auftritt meiner Mannschaft. Wie jedes Spiel, möchten wir auch dieses gewinnen.“

Beim Pflichtspiel-Saisonauftakt morgen Abend werden dem 46-jährige Wiener folgende Spieler fehlen: Maximilian Entrup, Jérôme Boateng, Florian Flecker, Ivan Ljubic, Ibrahim Mustapha, Andrés Andrade, Tomás Tavares und der ukrainische Olympia-Teilnehmer Maksym Talovierov.

Erfolgreiche Testspiele

Sechs Testspiele absolvierte der LASK im Zuge der Sommervorbereitung, bei drei Siegen über Galatasaray Istanbul (3:2), SKN St. Pölten (2:0) und ASKÖ Oedt (7:1) sowie drei Remis gegen Dynamo Budweis (2:2), CFR Cluj (1:1) und Puskas Akademia (0:0) blieben die Linzer ungeschlagen. Nun streben die Athletiker einen erfolgreichen Pflichtspielauftakt und den Einzug in die zweite Cup-Runde an. Das ist in den vergangenen 20 Jahren stets gelungen: Seit der Saison 03/04 überstand der LASK immer die Auftaktrunde, in den jüngsten sechs Anläufen schafften es die Linzer jeweils unter die besten Acht – dreimal gelang dabei der Vorstoß ins Halbfinale, einmal ins Endspiel.

Nun gilt es aber zunächst, die Hürde Gurten zu überwinden. Die Innviertler sind seit dem Aufstieg im Jahr 2014 durchgehend in der Regionalliga Mitte vertreten und beendeten die vergangenen fünf Saisonen allesamt in den Top vier. Im Vorjahr gelang der Mannschaft von Trainer Peter Madritsch mit der Vizemeisterschaft die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Im ÖFB-Cup konnten sich die Gurtener bereits mit mehreren Bundesligisten messen, so etwa in der Vorsaison, als man dem SK Rapid nach Verlängerung mit 2:5 unterlag. Auch mit RB Salzburg, dem TSV Hartberg, dem SCR Altach oder dem Wolfsberger AC duellierten sich die Innviertler in der Vergangenheit.

28 OÖ-Duelle des LASK im ÖFB-Cup

Der LASK überstand die Auftaktrunde in der Vorsaison mit einem 6:0-Erfolg beim SC Röthis. In Runde zwei folgte mit einem 3:0 beim SC Imst ein weiterer Auswärtssieg, ehe man sich im Achtelfinale in Kapfenberg im Elfmeterschießen durchsetzte. Mit einem knappen 2:3 gegen Salzburg endete die Cup-Saison für die Athletiker im Viertelfinale.

Insgesamt bestritten die Schwarz-Weißen im heimischen Pokalbewerb bislang 28 OÖ-Derbys gegen 18 verschiedene Klubs aus dem Land ob der Enns. In 20 Partien gingen die Linzer dabei als Sieger vom Platz. Im Klaus-Roitinger-Stadion, in dem das Match gegen Gurten am Freitag ausgetragen wird, blieb der LASK im einzigen Auftritt im Jahr 2002 gegen die SV Ried durch einen Doppelpack von Christian Stumpf mit 2:1 siegreich.

