Auf die WSG Tirol wartet Mitte August ein besonders Highlight: Die Wattener treffen in einem internationalen Testspiel am Dienstag, den 13. August 2024, auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Ort: Sportpark Unterhaching vor den Toren Münchens. Ankick: 18 Uhr. Erst zum Heimspiel-Auftakt der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison in Runde 2 am Samstag, den 10. August (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), gegen Aufsteiger GAK 1902, drei Tage später zum "großen FC Bayern".

Highlight für Matthäus Taferner und die WSG Tirol im August mit dem Testspiel gegen den FC Bayern München.

"Dieses besondere Ereignis ist eine Ehre für unseren Klub"

Die finalen Vorbereitungen der Semlic-Elf auf den Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag (16:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) mit der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups in Imst laufen auf Hochtouren. Währenddessen ist es den Verantwortlichen der Wattener gelungen, mit dem Probegalopp gegen den FC Bayern München einen wahren Testspielcoup zu fixieren.

Der Schlagabtausch mit dem sechsfachen Champions League-Sieger geht am Dienstag, den 13. August 2024 um 18:00 Uhr im Sportpark Unterhaching über die Bühne.

Stefan Köck (WSG Tirol-Manager Sport): "Wir sind außerordentlich stolz und begeistert, dass unsere Profimannschaft gegen einen renommierten Weltverein wie dem FC Bayern München antreten darf. Dieses besondere Ereignis ist eine Ehre für unseren Klub und dementsprechend ist eine große Vorfreude zu spüren.

Es ist für unser Team eine tolle Gelegenheit, sich mit den besten Spielern der Welt zu messen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Diese Begegnung wird uns daher nicht nur sportlich fordern, sondern auch motivieren, unsere Grenzen zu überschreiten und als Team zu wachsen. Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen des FC Bayern München für die Möglichkeit und freuen uns auf ein großartiges Spiel."

Tickets für das Testspiel gegen den FC Bayern München können ab sofort online erworben werden.



Stehplatz 12 € | Sitzplatz 30 € | (Ermäßigungen 50 % für Kinder unter 14; Senioren über 65; Schwerbehinderte (Ab 50%) Behinderungsgrad.

𝗭𝘄𝗶𝗰𝗸𝘁'𝘀 𝗺𝗶, 𝗶 𝗺𝗮𝗻 𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗺! 🤯💚



Wir treffen am 13. August (18 Uhr) in einem Testspiel auf den deutschen Rekordmeister @FCBayern. Gespielt wird im Sportpark Unterhaching. 🏟️



Alle Infos ➡ https://t.co/D0A07YGMwe#FCBWSG | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/FPanabFItW — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 25, 2024

Fotocredit: WSG Tirol