Im vergangenen Sommer und noch vor dem Start der 50. ADMIRAL Bundesliga-Jubiläums-Saison 2023/24 folgte mit Matthias Jaissle vom FC Red Bull Salzburg der damalige Meister-Trainer dem Lockruf aus Saudi Arabien. Der 36-jährige Deutsche überraschte damals die Roten Bullen und wechselte inmitten der Vorbereitung Ende Juli aus der Mozartstadt zum Saudi-Klub Al-Ahli. Eine Offerte aus dem Wüstenstaat lag nun heuer wohl auch dem amtierenden Meister-Coach Christian Ilzer vom SK Puntigamer Sturm Graz vor, der jedoch dankend ablehnte und nicht nach Persien pilgern wird.

Engagiert sich weiter mit all seiner Leidenschaft auch in der fünften Saison beim SK Sturm Graz: Erfolgstrainer Christian Ilzer.

„Zwischen Liverpool und Sturm gibt es drei, vier Klubs, die ich im Kopf habe"

So bestätigte Christian Ilzer gegenüber der Kleine Zeitung: „Bei einem Angebot aus Saudi-Arabien hätte es richtig geklingelt. Da hätte man nach zwei Jahren ausgesorgt. Aber für mich ist das kein Thema."

Der Reiz mit dem SK Sturm Graz in der neuen Saison Fixstarter in der Königsklasse zu sein, war für den 46-jährigen Steirer, der in seine fünfte Saison bei den "Schwoazn" geht, offenbar größer: „Trainer in der Champions League zu sein haben nicht so viele auf ihrer Visitenkarte stehen."

Der Erfolgstrainer, der mit den Steirern in der vergangenen Spielzeit national das Maximum schaffte mit dem Doublegewinn und international mit seiner Mannschaft gar in allen drei Bewerben unterwegs war, weiter in der Kleine Zeitung: „Es gibt für mich nur eine sehr kleine Anzahl an Klubs, die interessant sind. Liverpool ist von Sturm aus ein unmöglicher Schritt. Aber zwischen Liverpool und Sturm gibt es drei, vier Klubs, die ich im Kopf habe. Wenn von dort etwas kommen sollte, dann mache ich mir intensiv Gedanken."

Am Samstag (18:15 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) startet der SK Sturm in die neue Pflichtspiel-Saison, in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups, den die Grazer in den vergangenen beiden Jahren gewannen. Mission Titelverteidigung...

Fotcredit: RiPu-Sportfotos