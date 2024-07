Die Vorbereitungsphase ist vorbei und traditionell beginnt die neue Saison mit dem UNIQA ÖFB-Cup, dem kürzesten Weg in den internationalen Bewerb. In der 1. Runde muss der TSV Egger Glas Hartberg auswärts im Salzburger Pongau ran. Am heutigen Freitag (ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) trifft die Schopp-Truppe auf den Regionalligisten Bischofshofen Sportklub 1933. Geleitet wird die Begegnung von Bundesliga-Schiedsrichter Achim Untergasser aus Oberösterreich.

Der Ball rollt wieder - Markus Schopp und die Seinen verschlägt es im Zuge der 1. Cup-Runde nach Bischofshofen. Dort, wo im Winter Skispringer große Sprünge machen, wollen die Oststeirer am letzten Juli-Wochenende den Sprung in die nächste Runde vollziehen.

"...eine Mannschaft, die sich im Frühjahr sensationell entwickelt hat"

15 Zugänge und 15 Abgänge sind in Summe eine Menge an Veränderungen im Hartberger Kader - siehe auch Transferliste. Die Mannschaft wurde weiter verjüngt. Wenn noch ein Spieler mit seinem Gesamtpaket Markus Schopp vollständig überzeugt, kann transfertechnisch noch etwas passieren, doch im Wesentlichen ist die Kaderplanung abgeschlossen.

Das Team der Oststeirer ist ohne Zweifel der klare Favorit um den Aufstieg in die 2. Cup-Runde. Doch der Cup hat bekanntlich eigene Gesetze. Ein paar Spieler sind angeschlagen. Der TSV-Tross machte sich gestern Donnerstag auf den Weg in den Austragungsort der bekannten Vierschanzentournee der Skispringer.

Cheftrainer Markus Schopp: "Bischofshofen ist eine Mannschaft, die sich im Frühjahr sensationell entwickelt und einen klaren Spielstil hat sowie auch sehr mutig auftritt. Wir sind gut vorbereitet und wissen, was uns dort erwartet und müssen unser Spiel auf den Platz bringen, um als Sieger hervorzugehen. Die nächste Cup-Runde ist unser erklärtes Ziel."

Kapitän Jürgen Heil: "Die Vorbereitung ist vorbei. Endlich geht es los, endlich geht es wieder um was. Als Fußballer ist es immer die schlimmste Zeit, wenn es in Spielen nicht um das Ergebnis, sondern um die Entwicklung geht, da man doch für die Siege kämpft. Wir freuen uns als ganze Mannschaft und als ganzer Verein auf die neue Saison. Wir haben im letzten Jahr die Messlatte sehr hoch gelegt und versuchen daran anzuknüpfen, um wieder so eine erfolgreiche Saison zu spielen. Morgen wollen wir im Cup in Bischofshofen damit beginnen."

Fotocredit: RiPu-Sportfotos