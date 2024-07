Die Saison 2024/25 scharrt in den Startlöchern. Am kommenden Sonntag steht für die WSG Tirol mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB-Cup der Pflichtspielauftakt auswärts bei West-Regionalligist SC Imst 1933 in der Velly Arena auf dem Programm (28. Juli, 16:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Am letzten Juli-Sonntag ist es soweit, kommt es für Philipp Semlic zur ersten Pflichtpartie als Cheftrainer der WSG Tirol.

"Müssen an die Leistungsgrenze gehen"

Exakt 40 Tage nach dem Trainingsauftakt unter Neo-Cheftrainer Philipp Semlic startet die Wattener Sportgemeinschaft Tirol in ihre sechste UNIQA ÖFB Cup-Kampagne als Bundesligist. Nachdem in den Jahren zuvor weite Auswärtsreisen in den Osten Österreichs anstanden, schenkte "Losfee" Dominik Thalhammer dem Tiroler Bundesligisten in diesem Jahr ein Tiroler Derby zum Auftakt.

Cheftrainer Philipp Semlic vor seiner Pflichtspiel-Premiere mit der WSG: "Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht. Der Wettkampf ist das Salz in der Suppe und darauf freuen wir uns. Es ist ein Derby und das hat immer seine eigenen Gesetze.

Es wird ein schweres Spiel für uns, in dem wir an die Leistungsgrenze gehen und von Anfang an zeigen müssen, dass wir der Bundesligist sind und eine Runde weiter kommen wollen. Aber wir wissen, dass wir eine hundertprozentige Leistung an den Tag legen müssen."

"Die Jungs haben voll mitgezogen"

Mit der am Sonntag endenden Sommervorbereitung geht für die Wattener der 'Ernst des Lebens' wieder los.

Der Grundstein dafür wurde laut Übungsleiter Semlic in den vergangenen Wochen gut gelegt: "Die fünfwöchige Vorbereitung ist sehr schnell vergangen. Das spricht einerseits für die Jungs und andererseits für den Spaß und die gute Stimmung, die wir beim Erarbeiten der Inhalte gehabt haben. Meine Mannschaft hat gut mitgezogen und wir sind mit den Inhalten, sowohl physisch als auch taktisch, gut durchgekommen. Die Spieler sind sehr lernwillig und haben sich Tag für Tag weiterentwickelt. Das stimmt mich positiv wohlwissend, dass es ein permanenter Prozess ist und noch viel Arbeit vor uns liegt."

Ambitionierter Westligist aus dem Tiroler Oberland

Angeführt von Ex-WSG-Akteur Rene Prantl schlossen die Imster die vergangene Regionalliga West-Spielzeit mit 43 Punkten auf Platz zehn ab. Setzte es zum Saisonabschluss zwar noch einen 7:3-Erfolg gegen Wolfurt, so musste die Mannschaft von Neo-Cheftrainer Jens Scheuer nach erfolgreicher Lizenzierung für die 2. Liga die Aufstiegsambitionen früh begraben und sich mit dem Tabellenmittelfeld begnügen.

Cheftrainer Philipp Semlic kann im Tiroler Derby gegen die Imster beinahe aus dem Vollen schöpfen. Rückhalt Adam Stejskal wird den Pflichtspielstart (Rotsperre) ebenso verpassen wie Thomas Geris. Der Innsbrucker zog sich im Vorfeld der Saisoneröffnung gegen Olympique Lyon eine Verletzung am Hüftansatz zu und ist somit ebenfalls zum Zuschauen verdammt.

