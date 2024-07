Mit ÖFB-Team-Jungnationalspieler und EM-Teilnehmer Leopold Querfeld (geb.. 20.12.2003), der den Sprung in die Deutsche Bundesliga zum 1. FC Union Berlin schaffte, verlor der SK Rapid bereits eines seiner aufstrebenden Talente. Folgt dem 20-jährigen Wiener in diesem Sommer auch noch der ebenfalls in der Bundeshauptstadt geborene, gleichaltrige Nikolas Sattlberger (geb.: 18.01.2004) in Ausland, allerdings nach Belgien? Laut Sky-Informationen ruhen derzeit die Vertragsgespräche zwischen den Hütteldorfern und dem beidfüßigen Mittelfeldspieler.

Hebt "Senkrechtstarter" Sattlberger in diesem Sommer noch von Hütteldorf aus ins Ausland ab?

Wechsel zu Ex-Austria-Coach Thorsten Fink nach Belgien?

Nikolas Sattlberger, der in der vergangenen Saison nach seinem Aufstieg von der 2. Mannschaft der Grün-Weißen in den Profikader den Durchbruch in der ADMIRAL Bundesliga geschafft hat und mit 30 Einsätzen (davon 28 in der Startelf) zu den Stammkräften zählte, hat beim SK Rapid noch ein Jahr Vertrag bis Juni 2025. Laut Sky will Rapid den neunmaligen ÖFB-U21-Teamspieler wohl noch diesen Sommer verkaufen.

Laut übereinstimmender Medieberichte sei der von Ex-Austria-Coach Thorsten Fink trainierte belgische Klub KRC Genk (Jubiler Pro League) interessiert. Der Marktwert des 1,91 Meter großen Mittelfeldspieler liegt aktuell bei 1,5 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Fotocredit: Josef Parak