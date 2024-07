Heute erfolgte der Pflichtspielauftakt für die Saison 2024/25 in Österreich. Halbzeit zugleich in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup, wo 16 der 32 Partien über die Bühne gingen. Weitere 12 folgen Samstag, die restlichen vier am Sonntag. Von den sechs heute im Einsatz befindlichen ADMIRAL Bundesligisten setzten sich fünf souverän durch, während BL-Aufsteiger GAK 1902 knapp an einer Pleite vorbeischrammte, bis zur 69. Min. beim Viertligisten ATUS Velden (Kärntner Liga) mit 0:2 zurück lag, sich mit 2:2 in die Verlängerung rettete, um dann im Elfmeterschießen das Happyend zu haben. Nachfolgend die Freitagspiele kompakt...

Obwohl sich die Rothosen gegen die Roten Bullen tapfer wehrten, hatte der FC Dornbirn gegen den favorisierten FC Red Bull Salzburg keine Chance. Der Vizemeister gab sich gegen den West-Regionalligisten aus dem Ländle keine Blöße und sorgte dank Doppelpacker Karim Konaté - im Foto mit prima Luftstand - bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.

Rote Bullen machen in Runde 1 wieder das halbe Dutzend voll

FC Mohren Dornbirn 1913 vs. FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:4)

Sparkasse Arena Birkenwiese - zum Ligaportal-SPIELBERICHT

Tore: Konaté (29., 32.), Daghim (35.), Kjaergaard (38.), Gourna-Douath (63.), Diambou (83.)

Der FC Red Bull Salzburg gibt sich in Vorarlberg beim FC Dornbirn keine Blöße und zieht souverän in die nächste Cup-Runde ein. Der Vizemeister dominiert von Beginn an das Spiel und sorgt durch einen Doppelpack von Karim Konaté sowie Treffer von Adam Daghim und Maurits Kjaergaard schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Die Dornbirner, die nach einer verweigerten Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga den Zwangsabstieg hinnehmen mussten, kämpfen nach dem Seitenwechsel tapfer, haben den Roten Bullen aber nichts mehr entgegenzusetzen. Lucas Gourna-Douath und Mamady Diambou besorgen noch den 6:0-Endstand (wie im Vorjahr in Ardagger) für die Gäste.

Mit 4:0 bereits zur Halbzeitpause klare Klagenfurter Verhältnisse

SV Gloggnitz vs. SK Austria Klagenfurt 0:5 (0:4)

Krammerarena - siehe auch Ligaportal-Spielbericht.

Tore: Toshevski (19.), Binder (23.), Cvetko (30.), Bobzien (39., 70.)

Austria Klagenfurt erfüllt bei Ostliga-Aufsteiger Gloggnitz seine Pflicht und steht nach einem 5:0 in Runde 2. Klare Verhältnisse herrschen bei der Begegnung schon zur Halbzeitpause.

Ein engagierter Auftritt bringt den Kärntner Violetten nach Toren von Sommer-Neuzugang David Toshevski , Nicolas Binder, Cornerspezialist Christopher Cvetko und Ben Bobzien eine klare Führung ein. Letzterer Leihspieler vom FSV Mainz 05 bejubelt in Hälfte zwei mit einem Flachschuss in die Ecke noch seinen Doppelpack. Der Bundesligist ist souverän weiter.

Hartberger Schützenfest bei Regionalligst BSK 1933

BSK 1933 vs. TSV Egger Glas Hartberg 1:11 (0:3)

BSK 1933 Arena

Tore: Safonov (63.) bzw. Mijic (12., 29., 57.), Omoregie (14.), Diarra (52.), Havel (66., 69.), Avdijaj (73.), Providence (78., 79.), Wilfinger (91./Elfmeter)

ADMIRAL Bundesligist TSV Egger Glas Hartberg feiert in Bischofshofen mit einem zweistelligen Schützenfest den Aufstieg. Nach einer 3:0-Führung zu Pause drehen die Ost-Steirer erst richtig auf. Sommer-Neuzugang Patrik Mijic gelingt gegen den Verein aus der Regionalliga Mitte ein Triplepack, Elias Havel und Ruben Providence treffen jeweils doppelt.

Die weiteren Tore für die Schopp-Schützlinge besorgen Justin Omoregie, Youba Diarra, Donis Avdijaj und Fabian Wilfinger (Elfmeter). Beim BSK kann Oleksandr Safonov zwischenzeitlich für den Ehrentreffer sorgen.

Wölfe bescheren Trainer-Rückkehrer Didi Kühbauer Torfestival

ASV Draßburg vs. RZ Pellets WAC 0:7 (0:4)

Sportplatz ASV Draßburg

Tore: Etzelstorfer (6./Eigentor), Sabitzer (26.), Ballo (33.), Gattermayer (44.), Kojzek (69., 87.), Agyemang (85.).

Der WAC lässt bei Burgenlandligist Draßburg nichts anbrennen und schießt sich mit einem 7:0 zum Aufstieg. Der Kärntner Bundesligist bestimmt von Beginn an das Spielgeschehen und liegt nach einem Eigentor vorn Marcel Etzelstorfer sowie Treffern von Thomas Sabitzer, Thierno Ballo, und Angelo Gattermayer schon vor der Pause 4:0 voran.

Im zweiten Spielabschnitt machen Erik Kojzek mit einem Doppelpack sowie Ofori Agyemang den Kantersieg perfekt.

ÖFB-Präsident Mitterdorfer sieht beinahe Sensation / GAK glücklich weiter

ATUS Fliesen Koller Velden vs. GAK 1902 5:6 i. E. (2:2, 2:2, 1:0)

Stadion Villach-Lind

Tore: Modritz (6.), Winter (55.) bzw. Rosenberger (69.), Frieser (75.)

Bundesliga-Aufsteiger GAK 1902 muss beim Klub aus der Kärntner Liga Atus Velden gehörig zittern, ist nach einem Sieg im Elfmeterschießen aber eine Runde weiter. Vor den Augen von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer bringt Nicolas Modritz den großen Außenseiter in Villach früh in Führung.

Velden kann nach der Pause durch einen Treffer in die kurze Ecke von Marlon Winter sogar nachlegen und kratzt an der Sensation. Tore von Benjamin Rosenberger und Neuzugang Dominik Frieser retten den GAK aber noch in die Verlängerung. Entschieden sollte das Spiel erst im Elfmeter-Krimi werden. Dort verwandelt Dominik Frieser den entscheidenden Strafstoß.

Sommer-Neuzugänge schießen Horner zum Aufstieg

ASKÖ Köttmannsdorf vs. SV Horn 0:2 (0:1)

Sportplatz ASK Köttmannsdorf

Tore: Barlov (41.), Abdijanovic (67.)

Köttmannsdorf kämpft tapfer, kann Zweitligist Horn aber nicht stoppen. Din Barlov bringt die Niederösterreicher beim Klub aus der Kärntner Liga kurz vor der Halbzeit mit einem Treffer in die kurze Ecke in Front.

Köttmansdorf ist bemüht, eine Antwort zu liefern, aber Horn schlägt erneut zu. Diesmal lässt Amir Abdijanovic den Ball im Netz zappeln, womit das Ticket für die zweite Runde gebucht ist.

Wilde Schlußphase: West-Regionalligist verlangt Bundesliga-Absteiger alles ab

SV Wals Grünau vs. SC Austria Lustenau 1:2 (0:1)

Sportanlage Wals Grünau

Tore: Pajic (93./Elfmeter) bzw. Baallal (43.), Cisse (88.)

Austria Lustenau nimmt in der 1. Cup-Runde die Hürde Wals-Grünau und gewinnt 2:1. Abdellah Baallal bringt den Bundesliga-Absteiger kurz vor der Pause in Führung. Die Vorarlberger müssen beim Westligisten aber weiter alles reinwerfen.

Kurz vor dem Ende sorgt dann Namory Cisse für die vermeintliche Entscheidung. Savo Pajic bringt Wals Grünau mit einem Elfmeter in der 93. Minute noch einmal heran, mehr sollte den Salzburgern aber nicht mehr gelingen.

Siege in Ried schmecken für die LASKler besonders süss, auch wenn es nicht gegen die SV Guntamatic Ried ging, sondern gegen Drittligist Union Gurten, der die Ausweichstätte Klaus-Roitinger-Stadion wählte.

LASK kontrolliert Geschehen gegen Gurten

Union Raiffeisen Gurten vs. LASK 0:3 (0:2)

Klaus-Roitinger-Stadion in Ried - siehe auch Ligaportal-Spielbericht und -Liveticker

Tore: Berisha (31.), Bello (43.), Usor (85.)

Der LASK erfüllt in Ried bei der Union Gurten seine Pflicht. Valon Berisha und George Bello bringen den Bundesligisten im Oberösterreich-Duwkk schon vor dem Seitenwechsel auf Kurs.

Auch nach der Pause lässt der Favorit aus Linz kaum Gefahr durch den Gegner aus der Regionalliga Mitte zu. In der 85. Minute macht Moses Usor mit einem Kopfball-Treffer dann endgültig den Deckel drauf und lässt die Linzer über den Aufstieg jubeln.

Falken-Flug mit fetter Beute in Treibach

SK Treibach vs. KSV 1919 1:6 (0:4)

Turnerwald-Stadion

Tore: Lamzari (83./Elfmeter) bzw. Bochmann (2.), Hofleitner (17./Elfmeter), Römling (25.), Eloshvili (41.)., Turi (92.), Helleparth (95.)

ADMIRAL 2. Ligist KSV 1919 macht bei Treibach aus der Regionalliga Mitte kurzen Prozess. Den Falken gelingt durch einen Treffer von Julius Bochmann in der 2. Minute ein Blitzstart. Noch vor der Pause lassen die Falken durch einen Elfmeter von Alexander Hofleitner sowie Tore von Moritz Römling und Levan Eloshvili keine Zweifel mehr am Aufstieg aufkommen.

Treibach gelingt durch einen Elfmeter von Martin Lamzari noch der Ehrentreffer. Kurz vor dem Ende besorgen Julian Turi und Marc Helleparth den 6:1-Endstand für die Kapfenberger.

Klare Sache im Duell der Regionalligisten für Oberösterreicher

SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Eurotours Kitzbühel 4:0 (2:0)

Zaunergroup Arena

Tore: Affenzeller (41., 80.), Huspek (42.), Steinmayr (73.)

Das Duell Regionalliga Mitte gegen Regionalliga West geht an den SV Wallern. Die Oberösterreicher zeigen gegen Kitzbühel eine solide Leistung und stehen verdient in der 2. Cup-Runde. Richtungsweisend beim Auftakt-Duell ist ein Doppelschlag kurz vor der Pause.

Die Routiniers Oliver Affenzeller und Felix Huspek bringen die Spielvereinigung per Doppelschlag binnen zwei Minuten kurz vor der Pause auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel beseitigt Steinmayr auch letzte Zweifel am Ausgang der Partie. In der Schlussphase schnürt Offensivakteur Oliver Affenzeller noch seinen Doppelpack und macht den 4:0-Endstand perfekt.

2. Ligist SV Lafnitz mit Mühe nach Elferschießen bei Drittligist weiter

SC BauerBikes Weiz vs. SV Licht-Loidl Lafnitz 7:8 i.E. (3:3, 2:2, 0:1)

Strobl-Arena Weiz

Tore: Kiedl (47.), Fink (76.), Ostermann (118.) bzw. Knollmüller (43.)., Mahmic (49.), Plavcic (104.)

Regionalligist Weiz und Zweitligist Lafnitz liefern sich im Steiermark-Duell einen packenden Kampf. Die Begegnung entscheidet sich erst im Elfmeterschießen mit einem 4:3 für Lafnitz. Zur Chronologie: Jakob Knollmüller bringt die Gäste kurz vor der Halbzeitpfiff in Führung.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gleicht Weiz durch Paul Kiedl aus. Weil Thomas Fink zur Stelle ist, hält auch das 2:1 von Lafnitz durch Ermin Mahmic nicht lange. Ähnliches spielt sich dann in der Verlängerung ab. Zvonimir Plavcic bringt den Zweitligisten in Front, Jan Ostermann bringt Weiz aber erneut zurück. Im Elfmeterschießen zeigt Lafnitz dann doch noch die besseren Nerven.

Starkes Schlussfinish von Mostviertlern mit Mayers Doppelpack

FCM Traiskirchen vs. SKU Ertl Glas Amstetten 1:4 (0:1)

ARBÖ-Arena

Tore: Schimandl (64.) bzw. Wanner (9.), Koppensteiner (81.), Mayer (90., 93.)

Das Niederösterreich-Duell geht an Amstetten. Der Zweitligist kann sich bei Regionalligist Traiskirchen mit 4:1 durchsetzen. Stephan Schimandl gelingt nach der frühen Führung durch Jannik Wanner nach der Pause noch der Ausgleich für Traiskirchen. Dann geht es lange eng zur Sache.

Erst in der Schlussphase trifft Jan-Sebastian Koppensteiner zur neuerlichen Amstetten-Führung. Ein Doppelschlag von Thomas Mayer kurz vor dem Schlusspfiff sorgt dann doch noch für klare Verhältnisse.

"Tor-Fuchshofer" per Triplepack zum Matchwinner

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. SK Sparkasse Korneuburg 5:0 (2:0)

Koralmstadion Deutschlandsberg

Tore: Hojic (36., 73.), Fuchshofer (44., 71. 76.),

Regionalliga-Mitte-Verein Deutschlandsberg wirft Korneuburg aus der Landesliga Niederösterreich mit einem 5:0 aus dem Bewerb. Matej Hojic und Marco Fuchshofer spielen sich bei der Begegnung besonders ins Rampenlicht.

Ersterer zeigt sich für einen Doppelpack verantwortlich, Zweiterer kann sich sogar dreifach in die Torjägerliste eintragen.

Vienna dreht Pokal-Partie bei Ost-Regionalligist

FC Marchfeld Donauauen vs. First Vienna FC 1919 1:3 (1:0)

Mannsdorf Aulandstadion

Tore: Mihailovic (17.) bzw. Ochs (48.), Boateng (55.), B. Luxbacher (68.)

ADMIRAL 2. Ligist First Vienna FC 1894 dreht bei Ostligist Marchfeld erst nach dem Seitenwechsel auf und setzt sich schlussendlich mit einem 3:1 durch. Zur Pause liegen allerdings noch die Niederösterreicher durch einen Treffer von Zoran Mihailovic in Führung.

Im Anschluss lassen Philipp Ochs, Kelvin Boateng und Bernhard Luxbacher den Zweitligisten noch den Sieg bejubeln.

Matchwinner Marco Hausjell per Doppelpack

SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden 0:2 (0:1)

Informstadion Oberwart

Tore: Hausjell (19., 49.),

Für Ostliga-Verein Oberwart endet die Cup-Saison nach einer 0:2 Heim-Niederlage gegen ADMIRAL 2. Ligist SV Stripfing bereits in der 1. Runde.

Matchwinner bei den Niederösterreichern ist Marco Hausjell. Der 25-jährige Stürmer und Sommer-Neuzugang vom SV Horn trägt sich gleich zweimal in die Torschützenliste ein.

Hirschofer-Führung reichte nicht, dann kam Elfmeter-Spezialist Rotter

SC Wiener Viktoria vs. DSV TGI Gold Leoben 2:1 n.V. (1:1, 0:0)

Sportplatz SC Wiener Viktoria Tore: Rotter (73./Elfmeter, 118./Elfmeter) bzw. Hirschhofer (57.) Die Wiener Viktoria dreht in der Verlängerung das Duell zweier Klubs aus den Landesverbänden und steht damit in der 2. Cup-Runde. Dominik Rotter zeigt beim spannenden Fight keine Nerven und trifft für den Ostligisten zweimal per Elfmeter. Den entscheidenden Strafstoß verwandelt der Stürmer erst in der 118. Minute für das gastgebende Team von Trainer Toni Polster. Der DSV Leoben, der nach einem Zwangsabstieg nun in der Regionalliga aktiv ist, war durch einen Treffer von Thomas Hirschhofer nach der Pause noch in Führung gegangen. Sonntag Auslosung für Runde 2 Die Auslosung der 2. Runde wird am Sonntag im Anschluss an das 32. und letzte Spiel der 1. Runde zwischen dem SC Neusiedl am See 1919 vs. SK Rapid (18:30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) vorgenommen. Ligaportal berichtet zeitnah über die ausgelosten 16 Paarungen.

Weitere Spieltermine für die Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB Cup:

2. Runde: 27. bis 29 August 2024

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025, Wörthersee Stadion in Klagenfurt

Fotcredit: FC Red Bull Salzburg via Getty, Harry Dostal/www.sport-bilder.at, WAC/Pessentheiner