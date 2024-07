Der GAK 1902 vermeldet heute einen weiteren Sommer-Neuzugang: Dennis Dressel. Der 25-jährige Bayer (geb.: 26.10.1998 in Dachau), der zuletzt bei Hansa Rostock (wegen dem Vereinswappen mit der "Kogge" werden die Ost-Deutschen auch "Hansa Kogge" genannt) spielte, wo sein Vertrag auslief, unterschreibt einen Zweijahreskontrakt bei den Grazer Rotjacken. Der Linksfuß bringt reichlich Erfahrung mit, nachdem der zentrale Mittelfeldspieler in seiner bisherigen Karriere unter anderem für 1860 München und Hansa Rostock gespielt hat. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Von den Münchner Löwen über Hansa Rostak zum nächsten Traditionsklub Grazer AK: Dennis Dressel

„Das bisher einzigartige Erreichte des GAK und die klare Idee für die Zukunft haben mich beeindruckt"

“Wir sind sehr glücklich, Dennis Dressel für den GAK gewonnen zu haben. Seine Vielseitigkeit und seine Erfahrung im zentralen und defensiven Mittelfeld werden unser Team erheblich stärken. Wir sind überzeugt, dass Dennis eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen wird,” betont Sportdirektor Dieter Elsneg.



Dennis Dressel hat in seiner Karriere insgesamt 68 Einsätze in der 2. deutschen Bundesliga sowie 109 Einsätze in der 3. Liga Deutschlands absolviert.

Der 1,86 Meter große Deutsche brennt für seine neue Aufgabe bei den Grazer Athletikern: „Das bisher einzigartige Erreichte des GAK und vor allem die klare Idee für die Zukunft des Vereins haben mich beeindruckt. Ich freue mich, Teil dieses besonderen Vereins zu sein!“

Jugendvereine: SV Weichs (-2007), TSV 1860 München (2007-2017).

