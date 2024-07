MAX AICHER STADION / Tore: Zia (29.) bzw. Kleinlechner (23.), Singer (85.)

Das Duell zweier Klubs aus der Regionalliga West bringt das bessere Ende für Reichenau. Die Tiroler können sich in einem engen Spiel auswärts 2:1 gegen Austria Salzburg durchsetzen. Mario Kleinlechner sorgt mit einem Freistoß für die Reichenau-Führung.

Dann sind die Gastgeber am Drücker. Rene Zia trifft zum schnellen Ausgleich. In der zweiten Hälfte verflacht die Partie etwas. Trotzdem sollten die Zuschauer noch einen Treffer zu sehen bekommen. In der 85. Minute gelingt Jakob Singer der Lucky Punch, der Reichenau das Ticket für die 2. Runde sichert.

Welser wieder wie im Vorjahr in 2. Cup-Runde aufgestiegen

Union PROCON Dietach vs. FC HOGO Hertha Wels 0:2 (0:1)

Dietach Arena / Tore: Birglehner (11.), Mislov (67.)

Hertha Wels bejubelt im Oberösterreich-Duell zweier Vereine aus den Landesverbänden den Aufstieg. Der Klub aus der Regionalliga Mitte siegt bei jenem aus der Oberösterreich-Liga mit 2:0. Philipp Birglehner bringt die Gäste mit einem Freistoß-Tor in der Anfangsphase auf Schiene.

Roko Mislov macht in einer umkämpften Partie im zweiten Abschnitt den Deckel drauf. Wels steht, wie zuletzt in der Spielzeit 2022/23, in der 2. Cup-Runde.

Wird diesmal nicht mit seiner Mannschaft im UNIQA ÖFB-Cup überwintern: SCR Altach-Cheftrainer Joachim Standfest, in der Vorsaison mit den Vorarlbergern noch bis ins Viertelfinale gekommen, wo dann im Februar am Monte Schlacko gegen Leoben Endstation war.

SCR Altach scheitert nach drei Jahren mal wieder in Runde 1

SR Donaufeld vs. Cashpoint SCR Altach 2:0 (1:0)

Donaufelderplatz - Wien 21 / Tore: Babic (14.), Van Zaanen (90./Elfmeter)

Donaufeld gelingt in der 1. Cup-Runde die große Überraschung. Der Ostligist besiegt Altach 2:0 und wirft damit den ersten Bundesligisten aus dem Bewerb. Die Wiener treten auf heimischem Boden von Beginn an mutig auf und können sich früh belohnen. Nach einem Fehler im Spielaufbau zieht Antonio Babic außerhalb des Strafraumes ab und trifft sehenswert zu Führung.

Altach versucht eine schnelle Antwort zu geben, findet gegen gut stehende Donaufelder aber kein Mittel. Mit Fortdauer des Spiels haben die Vorarlberger immer mehr Spielanteile. Der Treffer sollte aber den Wienern gelingen. Kurz vor dem Schlusspfiff besorgt Floris Van Zaanen mit einem Elfmeter in die linke Ecke den Endstand. Damit scheitert Altach erstmals seit der Saison 2021/22 wieder beim Auftaktspiel im Cup.

Monsberger sorgt erst in Nachspielzeit für Entscheidung im West-Duell

SC EGLO Schwaz vs. SC Schwarz Weiß Bregenz 0:2 (0:0)

Silberstadtarena / Tore: Stefanon (54.), Monsberger (94.)

2. Liga schlägt Regionalliga West. Genauer gesagt: Schwarz Weiß Bregenz setzt sich beim SC Schwaz mit 2:0 im West-Duell durch. Die Begegnung wird lange eng geführt. Vor der Pause gelingt keinem der beiden Teams ein Treffer.

Nach dem Seitenwechsel zeigen sich die Vorarlberger dann kaltschnäuziger. Nach einer Ecke landet der Ball bei Jan Stefanon und der trifft zur Führung. Erst in der 4. Minute der Nachspielzeit kann Marcel Monsberger für die endgültige Entscheidung und den Aufstieg sorgen. Vergangenes Jahr scheiterte Bregenz noch in der 1. Runde.

2. Klassist kommt gegen Drittligisten arg unter die Räder

ASK/HSV Klagenfurt vs. Sportunion Mauer 0:14 (0:5)

Sportzentrum Fischl-Harbach / Tore: Elbl (8.. 52), Kurz (15., 37,), Necina (41., 88.), Sprinzer (45+1./Elfmeter), Langbrucker (56.), Kerschl (61., 85.), Komornyik (68.), Hentschel (74.), Touray (77.), Ilic (87.),

Ostliga-Aufsteiger Mauer lässt dem ASK/HSV Klagenfurt nicht den Hauch einer Chance und stürmt mit einem 14:0 zum Aufstieg. Marco Elbl, Philip Kurz, Andre Necina und Tobias Kerschl treffen in Kärnten jeweils im Doppelpack. Für die weiteren Tore der Wiener zeigen sich Jason Sprinzer, Felix Langbrucker, Thomas Komornyik, Victor Hentschel, Patrick Touray und Pedrag Ilic verantwortlich.

Der ASK Klagenfurt spielte letzte Saison noch in der Regionalliga West, doch startet als Spielgemeinschaft mit dem HSV heuer in der 2. Klasse neu durch.

Erleichterung bei 4:2-Torschütze Mika Biereth, für den es mit Titelverteidiger SK Sturm Graz ein unverhofft langer Arbeitstag wurde mit 120 Spielminuten.

Titelverteidiger mit Mühe: "Schwoaze" mit "blauem Auge" davon gekommen

Kremser SC vs. SK Puntigamer Sturm Graz 2:4 n.V. (2:2, 2:2, 2:2)

Sepp-Doll-Stadion / Tore: Gökcek (14., 30./Elfmeter), bzw. Sarkaria (5.), Horvat (26.), Stankovic (113.), Biereth (120.). Siehe auch HIER!

Ostligist Kremser SC kratzt an der Sensation, muss sich Titelverteidiger SK Sturm Graz schließlich aber doch mit einem 2:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Manprit Sarkaria setzt beim Double-Sieger mit einem Freistoß-Tor früh ein Ausrufezeichen. Der Außenseiter schlägt durch Hakan Gökcek aber prompt zurück (14.).

Sturm hat die Antwort parat und geht erneut in Führung. Ein Schuss von Tomi Horvat landet im Netz der Niederösterreicher. Krems kämpft weiter tapfer und kann sich umgehend erneut belohnen. Zunächst verschießt Philipp Koglbauer noch einen Elfmeter. Weil Kjell Scherpen nicht auf der Linie steht, wird der Strafstoß allerdings wiederholt. Diesmal tritt Hakan Gökcek an und schnürt seinen Doppelpack.

Der favorisierte Double-Gewinner hat in weiterer Folge etwas mehr Spielanteile, kann in der regulären Spielzeit aber nicht mehr für die Entscheidung sorgen. In der Verlängerung schlägt der Titelverteidiger durch Jan Gorenc Stankovic und Mika Biereth dann aber doppelt zu und bucht doch noch das Ticket für die 2. Runde.

Samstag-Krimi in Hohenems mit Happyend für Russ-Team

VfB Hohenems vs. ASKÖ Oedt 2:4 i. E. (4:4, 4:4, 2:1)

Herrenriedstadion Hohenems / Tore: Yabantas (15., 91.), Ünal (45+1./Elfmeter), Quiroz (77.), bzw. Vidackovic (30.), Barbosa da Silva (47.), Radulovic (49., 67.),

Die Begegnung zwischen Hohenems und Oedt sollte zu einem echten Thriller werden. Erst mit einem 4:2 im Elfmeterschießen kann sich der in der Regionalliga Mitte beheimatete ASKÖ gegen den Kontrahenten aus der Regionalliga West durchsetzen. Zur Pause liegt Hohenems durch Tore von Emre Yabantas und Mert Ünal (Elfmeter) bzw. Nenad Vidackovic noch 2:1 voran.

Valdir Barbosa da Silva und ein Doppelpack von Stefan Radulovic drehen das Spiel in ein 4:2 zugunsten der Oberösterreicher um Trainer Kurt Russ. Gianfranco Quiroz verkürzt und Emre Yabantas rettet Hohenems in der 91. Minute mit seinem Tor zum 4:4 noch in die Verlängerung, wo kein Treffer fällt. Vom Elfmeterpunkt zeigt dann Oedt die besseren Nerven.

Frühes Eigentor bringt SV Donau gegen 2. Liga-Aufsteiger auf Verliererstraße

SV Donau vs. ASK Voitsberg 0:3 (0:1)

SV DONAU Platz / Tore: Sezen (7./Eigentor), Kirnbauer (77.), Suppan (86.)

Für Stadtligist Donau gibt es zu Hause gegen Voitsberg nichts zu holen. Die Wiener müssen eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Das Spiel gegen dien Zweitligisten sollte für Donau auch denkbar ungünstig beginnen. Furkan Sezen lenkt den Ball früh in das eigene Tor ab.

Nach dem Seitenwechsel können die dann noch einen Gang zulegen. Dominik Kirnbauer und Maximilian Suppan und beseitigen mit späten Treffern auch die letzten Zweifel am Voitsberger Gang in die 2. Runde.

Kantersieg zum Einstand von Admira-Cheftrainer Thomas Silberberger

USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen vs. Admira Wacker 1:5 (0:2)

Stahlbau Müller Arena / Tore: Polak (50.) bzw. Malicsek (11.), Fabiani (35./Eigentor), Brückler (58.), Mujanovic (70.), Alar (89.)

Die Admira um Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger erfüllt bei Regionalliga-Mitte-Klub Weindorf St. Anna am Aigen souverän ihre Pflicht. Ein 5:1-Sieg bedeutet für die Niederösterreicher das Überstehen der 1. Cup-Runde. Lukas Malicsek und ein Eigentor von Nico Fabiani bringen die Südstädter in der Steiermark auf Kurs.

Der Anschlusstreffer von Anej Polak lässt kurz nach der Pause noch einmal Spannung aufkommen. Lukas Brückler, Salko Mujanovic und Deni Alar machen aber alles klar. Die Admira steht das sechste Jahr in Folge in Runde 2.

Drei Tore in acht Minuten für SKN beim knappen Sieg

SV Sparkasse Leobendorf vs. SKN St. Pölten 2:3 (1:0)

Sparkassenstadion / Tore: Bartholomay (41.), Hahn (75.) bzw. Stendera (46.), Kabamba (51., 54.)

Leobendorf und St. Pölten machen das Niederösterreich-Duell zu einer packenden Partie. Am Ende geht der Favorit aus der 2. Liga mit einem 3:2-Erfog vom Feld. Zur Pause liegt St. Pölten nach einem Tor von Thomas Bartholomay noch zurück.

Dann schaltet der SKN aber in den Vorwärtsgang. Marc Stendera und Claudy Kabamba mit einem Doppelpack sorgen innerhalb von acht Minuten für drei Tore. Das 2:3 von Bernhard Hahn zu Beginn der Schlussviertelstunde kommt für Ostligist Leobendorf zu spät.

Favorit FAC erholt sich nicht mehr vom Siegendorfer Doppelschlag

ASV Siegendorf vs. FAC Wien 2:1 (2:0)

PAC Sportpark / Tore: Svoboda (42.), Grozurek (45) bzw. Kulis (70.)

Beim Duell zwischen Siegendorf und dem FAC kann der vermeintliche Außenseiter aus der Regionalliga Ost einen 2:1-Sieg bejubeln. Die Burgenlänger gehen gegen den Zweitligisten mit einem Doppelschlag von Antonin Svoboda und Lukas Grozurek kurz vor der Pause.

Der Anschlusstreffer von Ante Kulis macht die Begegnung noch einmal spannend. In die Verlängerung können sich die Floridsdorfer aber nicht mehr retten. Während der FAC ausscheidet, steht der ASV Siegendorf, der letztes Jahr nicht am Bewerb teilnahm, in Runde 2.

Sonntag noch vier finale Spiele in Runde 1, dann erfolgt Auslosung

Am Sonntag wird die 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup mit vier Begegnungen, darunter drei ADMIRAL Bundesligisten, abgeschlossen.

Die SV Guntamatic Ried gastiert beim SC Röfix Röthis (10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), der FK Austria Wien beim FC Pinzgau Saalfelden (16 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), die WSG Tirol beim SC Sparkasse IMST 1933 (16:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und der SK Rapid beim SC Neusiedl am See 1919 (18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Im Anschluss an das Duell zwischen Neusiedl und Rapid erfolgt die Auslosung der 2. Runde, die Ende August ausgetragen wird. Die Ziehung führt der ehemalige Fußballer Friedrich Csarmann durch. Ligaportal berichtet!

