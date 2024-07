Die Pflichtspielsaison 2024/2025 in Österreich wurde an diesem letzten Juli-Wochenende eröffnet. Nach Runde 1 im UNIQA ÖFB-Cup ist dabei vor Runde 2, die unter der Woche vom Dienstag, den 27., bis Donnerstag, den 29. August ausgetragen wird, in der bis auf den ausgeschiedenen SCR Altach noch alle ADMIRAL Bundesligisten dabei sind und die soeben vom ehemaligen Fußballer Friedrich Csarmann ausgelost wurde. Mit wieder reizvollen Duellen, die Ligaportal.at nachfolgend für euch im Überblick präsentiert:

Für kleine und große Fußball-Fans berichtet Ligaportal per Liveticker über die 16 Cup-Partien der 2. Runde selbstverständlich wieder kostenfrei in der Ligaportal-App.

Das sind die 16 Duelle:

First Vienna FC 1894 - SV Stripfing

SV Horn - SKU Amstetten

FC Admira Wacker - SC Austria Lustenau

KSV 1919 - ASK Voitsberg

SKN St. Pölten - Schwarz-Weiß Bregenz

SVG Reichenau - GAK 1902

ASKÖ Oedt - FK Austria Wien

Deutschlandsberger SC - WSG Tirol

SV Lafnitz - TSV Hartberg

SV Guntamatic Ried - SK Sturm Graz

SR Donaufeld - SK Rapid

Sportunion Mauer - LASK

SC Wiener Viktoria - FC Red Bull Salzburg

SPG Wallern/St. Marienkirchen - RZ Pellets WAC

FC Hertha Wels - FC Blau-Weiß Linz

ASV Siegendorf - SK Austria Klagenfurt

Das UNIQA ÖFB Cup Finale der Saison 2024/25 findet am 1. Mai 2025, genau wie im Jahr darauf, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.

ÖFB Cup-Spieltermine der Saison 2024/25:

2. Runde: 27. bis 29 August 2024

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025 in Klagenfurt

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at