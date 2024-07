Der Pflichtspielauftakt für die neue Saison 2024/25 ist für RZ Pellets WAC-Trainer-Rückkehrer Dietmar Kühbauer und seine Schützlinge mit dem 7:0-Kantersieg beim DSV Draßburg (Burgenlandliga) gelungen, damit auch die Generalprobe für den ADMIRAL Bundesliga-Start am nächsten Samstag mit dem Kärntner Prestige-Duell gegen Austria Klagenfurt (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER - siehe auch HIER). Wo es noch "hakt", ist allerdings bei der Spielberechtigung bzw. Verpflichtung zweier Sommer-Neuzugänge, denn...

Wartet weiter auf die Spielberechtigung zweier Sommer-Neuzgänge: WAC-Cheftrainer Didi Kühbauer - siehe auch exklusives Ligaportal-INTERVIEW.

Arbeitsgenehmigung und Visum fehlen bei zwei Legionären

...für den serbischen Mittelfeld-Regisseur Dejan Zukić und den defensiven Mittelfeld-Akteur Chibuike Nwaiwu ist weiter Warten angesagt zwecks Spielberechtigung.

Der 23-jährige Dejan Zukić - mit rd. 1 Mio. Ablösesumme (Quelle: Transfermarkt.de) bisheriger Rekordeinkauf in der WAC-Klubhistorie und in Wolfsberg bis Sommer 2027 unter Vertrag - wurde vor rund drei Wochen bereits von den Lavanttalern verpflichtet - wir berichteten - und trainiert auch längst mit dem Team von Cheftrainer Dietmar Kühbauer, war allerdings am Freitag nicht im Kader der Kärntner bei der ÖFB Cup-Partie im Burgenland. Laut "Kleine Zeitung" fehlt noch die Arbeitsgenehmigung für den ehemaligen U21-Nationalspieler von Serbien (vier Einsätze).

Und Chibuike Nwaiwu - siehe auch Ligaportal-Beitrag vor drei Tagen? Der 21-jährige Nigerianer, der bereits im Frühjahr ein Probetraining bei den Wölfen absolvierte, wartet weiter in Abuja in seinem Heimatland auf die Abreise und wird wie folgt zitiert: "Ich sitze in Abuja und warte auf mein Visum. Leider arbeitet man in der Botschaft am Wochenende nicht."

Es ist also auch ein Wettlauf mit der Zeit, bis beide Mittelfeldakteure dem WAC zur Verfügung stehen und ob es sich zum BL-Auftakt gegen Austria Klagenfurt nächsten Samstag in der Lavanttal-Arena rechtzeitig ausgehen wird.

Siehe auch:

Gewinnen Sie zwei VIP-Tickets für das Bundesliga-Derby WAC vs. Austria Klagenfurt!

Verstärkung für die Offensive 🐺✨

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Dejan Zukic bekannt.https://t.co/12gtInf133 — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) July 9, 2024