Nach dem 3:0-Erfolg gegen Mitte-Regionalligist Union Gurten am Freitagabend in Runde 1 kennt der LASK seinen Zweitrundengegner im UNIQA ÖFB-Cup. Wie die Auslosung am Sonntagabend ergab, bekommen es die Athletiker mit der Sportunion Mauer zu tun. Der Ost-Regionalligst um Trainer Hannes Friesenbichler schoss in der 1. Runde "den Vogel ab" mit dem Rekordergebnis von 14:0 bei ASK/HSV Klagenfurt. Auch wenn sich das Resultat relativiert, weil der Gegner, der letztjährige West-Regionalligist ASK Klagenfurt, heuer als Spielgemeinschaft mit dem HSV ganz unten in der 2. Klasse neu startet.

Union Mauer "ist ein Klub mit großen Ambitionen in Wien und wirklich vorbildlicher Herangehensweise"

Der Pflichtspielauftakt der neuen Saison 2024/25 verlief für den LASK am vergangenen Freitag nach Wunsch, mit dem 3:0 in Ried gegen Union Gurten überstanden die Linzer zum 21. Mal in Folge die erste Runde im ÖFB-Cup. Nun trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Darazs auf den Cup-Debütanten Sportunion Mauer.

Die Wiener sicherten sich in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Stadtliga und schafften damit den Aufstieg in die Regionalliga Ost. In der ersten Cup-Runde setzte sich die Union Mauer mit einem 14:0-Erfolg über die SPG ASK/HSV Klagenfurt durch.

Die zweite Runde ist für 27./28./29. August angesetzt. Weil der LASK aber am 29. August im Play-off zur UEFA Europa League im Einsatz ist, wird das Spiel der Athletiker gegen den Drittligisten verschoben und voraussichtlich am 17./18./19. oder 24./25./26. September ausgetragen. Das genaue Datum wird nach der endgültigen Fixierung des Termins bekanntgegeben.

Cheftrainer Thomas Darazs: „Ein sehr spannendes Los. Ich habe diese Mannschaft letzte Saison öfters spielen gesehen. Das ist ein Klub mit großen Ambitionen in Wien und einer wirklich vorbildlichen Herangehensweise. Dazu haben sie den einen oder anderen sehr interessanten jungen Spieler in ihren Reihen, der sicher einmal höher spielen wird als Regionalliga. Wir werden dieses Cupspiel mit genau derselben Intensität bestreiten wie gegen Gurten.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at