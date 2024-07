Im Sommer 2022 kam Strahinja Pavlović für kolportierte 7 Mio. Euro Ablösesumme von AS Monaco zum FC Red Bull Salzburg, absolvierte seither für die Roten Bullen 71 Pflichtpartien (je sechs Tore und Assists) und hat noch drei Jahre Vertrag. Doch seit Monaten ranken sich um den 23-jährigen Innenverteidiger und 38-fachen Nationalspieler Serbiens Transferspekulationen. Wie nunmehr Italiens Transferexperte Matteo Moretto berichtet, gibt es bereits eine Einigung zwecks Transfer vom österreichischen zum italienischen Vizemeister AC Milan.

Räumt 1,94 Meter-Mann Strahinja Pavlović in der kommenden Meisterschafts-Saison 2024/25 statt in der ADMIRAL Bundesliga - wie hier Guido Burgstaller vom SK Rapid - in der italienischen Serie A aus dem Weg?

Gesamtpaket über 18 Mio. Euro Ablösesumme?

Transferexperte und Morettos italienischer Kollege Fabrizio Romano vermeldet sogar, dass der Wechsel von den Roten Bullen zu den Rossoneri bereits fix sei. Dem Vernehmen nach liegt dem FC Red Bull Salzburg ein Angebot von über 18 Mio. Euro Ablösesumme für ein Gesamtpaket vor. Der aktuelle Marktwert von Strahinja Pavlović, der wegen der EM-Teilnahme mit Serbien und somit späterem Sommerurlaub die Vorbereitungsphase des Teams von Pepijn Lijnders überwiegend verpasste, liegt bei 25 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Fatta per Strahinja Pavlović al Milan. https://t.co/dJOYlunSSw — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 28, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty