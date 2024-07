Beim RZ Pellets WAC sind wenige Tage vor dem ADMIRAL Bundesliga-Start der Saison 2024/25 mit dem Kärntner Prestige-Duell der Wölfe gegen Austria Klagenfurt (Samstag, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die Sommer-Transferaktivitäten längst noch nicht abgeschlossen (siehe auch HIER). WAC-Cheftrainer-Rückkehrer Dietmar Kühbauer - siehe auch exklusives Ligaportal-Interview - hofft weiter auf Verstärkungen, wobei sich darunter auch ein ehemaliger Schützling des 53-jährigen Burgenländers aus gemeinsmaer SK Rapid-Zeit befindet: Maximilian Ullmann (geb.: 17.06.1996 in Linz).

WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer und sein "ewiger" Co Manfred Nastl tauschen sich gemeinsam mit Präsident Dietmar Riegler noch über weitere Neuverpflichtungen für das Wolfs-Rudel in diesem Sommer aus.

WAC an Ullmann sowie ein, zwei Mittelstürmern dran

„Ja, wir führen Gespräche“, bestätigte WAC-Präsident Diemtar Riegler in der "Krone". Derzeit steht Maximilian Ullmann, der in der vergangenen Saison nur vier Kurzeinsätze (gesamt 112 Min.) in der zweiten italienischen Liga für Venezia FC absolvierte, noch bis Juni 2025 beim italienischen Serie A-Aufsteiger unter Vertrag.

Unter Didi Kühbauer absolvierte der mittlerweile 28-jährige Linksverteidiger beim SK Rapid 100 Pflichtpartien. Man kennt sich also bestens. Der Oberösterreicher kam vor seinem Weggang aus Österreich in der ADMIRAL Bundesliga zu gesamt 135 BL-Spielen (13 Tore, 11 Assists) für den SK Rapid und LASK.

Weiters wollen die Wolfsberger noch einen Mittelstürmer holen. Riegler: „Wir sind an ein, zwei Spielern dran." Siehe auch bisherige Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Siehe auch:

Gewinnen Sie zwei VIP-Tickets für das Bundesliga-Derby WAC vs. Austria Klagenfurt!

Fotocredit: WAC/Pessentheiner