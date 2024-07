In der von "VdF - Die Spielervereinigung" veröffentlichten "Tabelle der anderen Art", resultierend aus einer Umfrage, an der alle BL-Profis teilgenommen haben, gibt es einige Überraschungen. Auch hier sind zwar Vizemeister FC Red Bull Salzburg und Doublesieger SK Puntigamer Sturm Graz vorn, allerdings in umgekehrter Reihenfolge zum sportlichen Ranking der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. Auf Platz 3 taucht dann umso überraschender der SCR Altach auf. Das Tabellenende bilden die beiden Kärntner Klubs. Auffallend auch: Nicht alle Klubs zahlen pünktlich.

Wie pünktlich werden Gehälter gezahlt, wie gut ist die medizinische Betreuung?

In dem Sieben-Fragen-Katalog ging es u.a. auch um die Pünktlichkeit der Gehaltszahlung der jeweiligen Klubs und wie gut die medizinische Betreuung ist.

Bei der Gehaltszahlung schnitten mit dem FC Red Bull Salzburg und SCR Altach zwei Klubs mit Topwerten und der vollen Punktzahl 10 ab. Bis auf die Kärntner Klubs RZ Pellets WAC und Austria Klagenfurt kamen in diesem Themenpunkt auch alle anderen Vereine auf einen Wert von 9+!

Die Kriterien im Detail:

1. FRAGE: PÜNKTLICHKEIT DER AUSZAHLUNG VON GEHÄLTERN

2. FRAGE: KLARHEIT DER VERTRÄGE

3. FRAGE: LOHNFORTZAHLUNG BEI VERLETZUNGEN

4. FRAGE: INFORMATIONSAUSTAUSCH (MANAGEMENT & MANNSCHAFT)

5. FRAGE: IMAGE DES KLUBS

6. FRAGE: MEDIZINISCHE BETREUUNG IM VEREIN

7. FRAGE: ANGEMESSENE AUSRÜSTUNG

Die "Tabelle der anderen Art"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und VdF