Es macht ja schon länger die Runde rund um den Verteilerkreis und darüberhinaus, dass der derzeit vereinslose Aleksandar Dragović nach über 13 Jahren wieder zu Austria Wien zurückkehrt. Laut Sky ist der Medizincheck beim 33-jährigen Abwehrspieler, der aus der Jugend der Veilchen stammt und 100 ÖFB-Teameinsätze absolvierte, bereits erfolgt. Lediglich die offizielle Transfer-Bestätigung von den Violetten steht noch aus. Weiters stößt laut dem Pay-TV-Sender noch ein afrikanisches Offensivtalent zum Kader von FAK-Neo-Cheftrainer Stephan Helm.

Nur noch formale Sache! Der "verlorene Sohn" kehrt zurück zu seiner Wiener Austria: Aleksandar Dragović, hier noch im Dress von Roter Stern Belgrad in der vergangenen Saison, spielte in seiner gesamten Jugend bei den Veilchen und schaffte 2008 den Sprung in den Profi-Kader. Für den ADMIRAL Bundesligisten absolvierte der 1,86 Meter große Innenverteidiger und gebürtige Wiener bis 2011 gesamt 93 Pflichtpartien. Im Winter 2011 zog es den gebürtigen Wiener dann ins Ausland zum FC Basel, Dynamo Kiew, Bayer 04 Leverkusen und Roter Stern Belgrad, um nunmehr nach über 13 Jahren nach Wien-Favoriten zurückzukehren.

Ivorisches Talent bereits mit Werner & Ortlechner gesichtet

Wie ein Foto des Accounts „actuelephantsdecotedivoire“ auf Instagram zeigt, stehen die Wiener Violetten vor der Verpflichtung des Ivorers Kante Abdoulaye. Der erst seit wenigen Tagen 19-jährige Offensivakteur (geb.: 09.07.2005) gilt in der Elfenbeinküste als großes Talent und war in der vergangenen Saison auch Top-Torschütze.

Der Rechtsfuß spielte zuletzt in Frankreich in der U19 von Troyes und zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu. Der Transfer ist noch nicht offiziell bestätigt. Auf dem Foto in den sozialen Medien (siehe nachfolgend) ist Abdoulaye allerdings mit FAK-Sportvorstand Jürgen Werner und -Sportdirektor Manuel Ortlechner zu sehen.