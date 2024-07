Was bereits gestern prophezeit - siehe Beitrag - ist nun offiziell: Der RZ Pellets WAC verpflichtet Linksverteidiger Maximilian Ullmann als nächsten Sommer-Neuzugang der Saison 2024/25. Der 28-jährige, gebürtige Linzer kehrt damit in die ADMIRAL Bundesliga, wo der Linksverteidiger vor seinem Weggang ins Ausland 135 Spiele (13 Tore, 11 Assists) für den SK Rapid und LASK absolvierte. Im Lavanttal unterschreibt der Oberösterreicher einen Einjahresvertrag bis 2025 und wird bei den Wölfen mit der Rückennummer 31 auflaufen. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Wieder vereint! WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer hat seinen ehemaligen Schützlingen aus gemeinsamer SK Rapid-Zeit wieder. Maximilian Ullmann kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück. Die Wolfsberger sind seine dritte Profi-Station in Österreich.

"Bin voller Tatendrang und freue mich auf die Spiele im Stadion!"

Maximilian Ullmann wechselt nach seiner Vertragsauflösung bei Venezia FC ablösefrei ins Lavanttal. Der Linksfuß kam über die Jugend des FC Pasching sowie die Akademie in Linz zum LASK, mit denen er in der Saison 2016/17 den Aufstieg in die österreichische Bundesliga schaffte.

Im Sommer 2019 wechselte der ehemalige U21-Teamspieler, der auch einen Einsatz im A-Team verzeichnen kann, zum SK Rapid, wo er bereits unter dem neuen WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer spielte (100 Pflichtpartien von 2019 bis 2022). Nach 2,5 Jahren in Wien-Hütteldorf ging es für den 28-Jährigen zum FC Venezia in die italienische Serie B.



WAC-Neuzugang Maximilian Ullmann: "Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Ich bin voller Tatendrang und freue mich auf die Spiele im Stadion!"

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Maximilian Ullmann bekannt. 💯



— Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) July 30, 2024

Fotocredit: WAC/Pessentheiner