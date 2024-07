Wie auch in den vergangenen beiden Jahren lädt der SK Rapid auch im Sommer 2024 – gemeinsam mit dem Wiener Praterverband – alle jungen Rapid-Fans und speziell alle Greenies ein, beim Rapid-Tag im Wiener Wurstelprater mit dabei zu sein. Am Montag, den 5. August - einen Tag nach dem Kultduell zum ADMIRAL Bundesliga-Saison-Auftakt gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), will die Rapid-Familie somit den größten Freizeitpark Österreichs Grün-Weiß färben.





Abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt

Am Calafatiplatz, wo sich auch das Blumenrad befindet, werden die Hütteldorfer ihre Basis aufschlagen. Hier werden nicht nur eine Fußball-Dartsanlage sowie eine Torschusswand vor Ort sein, sondern auch ein Info-Point, wo sich Greenie-Mitglieder Gutscheine für ermäßigte Fahrten bei diversen Betrieben im Wurstelprater abholen und gleichzeitig anhand eines Sammelpasses, der bestmöglich durch das Erleben der diversen Prater-Attraktionen vervollständigt wird, coole Preise gewinnen können.

Viel Spaß und gute Laune sollen also am 5. August von 14:00 bis 18:00 Uhr im Mittelpunkt stehen. Neben den zahlreichen Möglichkeiten, die der Wurstelprater für Kinder bietet, wird es darüber hinaus auch zusätzlich um 15:00 Uhr sowie 17:00 Uhr jeweils eine Autogrammstunde mit einem Spieler des SK Rapid geben.



Rapid-Tag im Wiener Wurstelprater

Montag, 5. August 2024

14:00 bis 18:00 Uhr | Rahmenprogramm & Attraktionen

15:00 und 17:00 Uhr | Autogrammstunde mit jeweils einem Spieler des SK Rapid

Am kommenden Montag steht die dritte Auflage unseres Rapid-Tags im Wiener Wurstelprater auf dem Programm. Wir freuen uns auf euren Besuch! 🎡



ℹ️ https://t.co/txtMydEp1a#skrapid #SCR2024 pic.twitter.com/6Y9GZbr5Ak — SK Rapid (@skrapid) July 29, 2024

Fotocredit: SK Rapid