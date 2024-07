Was tagelang prognostiziert (wir berichteten), ist nun endlich fix und offiziell. Der "verlorene Sohn" und 100-fache ÖFB-Teamabwehrspieler Aleksandar Dragović kehrt nach über 13 Jahren zur Wiener Austria zurück. Das vermeldet der ADMIRAL Bundesligist vom Verteilerkreis soeben in seiner Klubaussendung. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

"Ich bin ein waschechter Austrianer"

Austria Wien verpflichtet Aleksandar Dragović und holt den erfahrenen Innenverteidiger nach über 13 Jahren im Ausland zurück nach Wien-Favoriten. Der 33-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum Sommer 2027 und wird dem Verein auch darüber hinaus erhalten bleiben.

Aleksandar Dragović: "Ich war seit meinem sechsten Lebensjahr bei der Austria und habe in allen Nachwuchsteams gespielt. Es war immer mein Kindheitstraum, selbst im damaligen Horrstadion für die Austria auflaufen zu dürfen. Als Profi hatte ich hier viele schöne Momente. Ich bin ein waschechter Austrianer, Wien ist für mich die schönste Stadt – deshalb war es immer mein Ziel, hier einmal meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, so weit will ich aber noch gar nicht denken, jetzt will ich der Austria helfen.

Ich versuche, jeden Tag ein Vorbild zu sein – zu Hause für meinen Sohn und ab sofort auch hier im Verein für unsere jungen Spieler. Ich weiß, wie hart das Fußballgeschäft ist – ich möchte vorangehen und ihnen zeigen, wie man auch mit schwierigen Situationen umgehen kann."

" Aleks Dragović ist ein Kind der Austria "

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Aleks Dragović ist ein Kind der Austria und bis heute ein Aushängeschild unserer Akademie. Er hat als Austrianer den Sprung in die große Fußballwelt geschafft und kann allen jungen Spielern vorleben, was es heißt, ein Vollprofi zu sein. 'Drago' ist 100-facher österreichischer Teamspieler – über seine Qualität müssen wir nicht sprechen.

Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, ihn nach Hause zurückzuholen und auch über seine Karriere als aktiver Fußballer hinaus an den Verein zu binden."

Steckbrief

Aleksandar Dragović startet seine fußballerische Laufbahn im zarten Alter von sechs Jahren im Nachwuchs der Veilchen. Schnell ist klar, der kleine 'Drago' hat Talent, da könnte etwas entstehen.

Und tatsächlich durchläuft er die gesamte Nachwuchsabteilung und später die Akademie, wird mit der violetten U17 zweimal hintereinander Meister und feiert am 9. Mai 2008 mit 17 Jahren sein Debüt in der damaligen Ersten Liga bei den Austria Amateuren.

Erster Titel mit den Veilchen 2009

Nur rund zwei Monate später läuft Dragović erstmals in der Bundesliga auf, als er am 13. Juli 2008 beim 2:2 in Kapfenberg für Mario Bazina eingewechselt wird. Es folgen erste Einsätze im ÖFB-Cup und auf der europäischen Bühne, dazu kommen bis Oktober sechs Partien in der Ersten Liga. Ab November 2008 ist Dragović unter Trainer Karl Daxbacher dann Stammspieler bei den violetten Profis, mit denen er am 24. Mai 2009 im Finale gegen die Admira seinen ersten Cup-Titel gewinnt.

2009/10 macht 'Drago' 32 Partien in Österreichs höchster Spielklasse sowie neun Spiele im Europacup, darunter fünf in der Gruppenphase der UEFA Europa League und lernt von Jacek Bąk und Manuel Ortlechner an seiner Seite. Die Austria wird am Ende mit nur einem Punkt Rückstand Vizemeister hinter dem FC Red Bull Salzburg. Im Laufe der Saison erarbeitet sich Dragović auch im österreichischen Nationalteam einen Stammplatz, mit 18 Jahren ist er etwa in der WM-Quali unter Teamchef Didi Constantini gesetzt.

Von Wien-Favoriten aus durch Europa

Auch im Jahr danach bleibt er im violetten Defensivverbund unangefochten, im Ausland hat der spielstarke Innenverteidiger längst die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Am 4. Dezember 2010 erzielt Dragović seinen ersten und bis dato auch einzigen Treffer für die violetten Profis.

Im Jänner 2011 schließt er sich nach 93 Partien für die Veilchen dem FC Basel an, wo er ebenfalls auf Anhieb Stammspieler ist und Meister wird. 2011/12 gewinnt er mit den Rot-Blauen das Schweizer Double, 2012/13 wird der gebürtige Wiener (geb.: 06.03.1991) – wie auch die Austria in Österreich – erneut Meister und schafft mit den Schweizern den Einzug ins Halbfinale der UEFA Europa League.

Im Sommer 2013 folgt der Wechsel zu Dynamo Kiew, wo er wieder auf Anhieb einen Titel gewinnt und Cupsieger wird. 2014/15 holt der Wiener erneut das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal, ein Jahr darauf feiert er mit dem ukrainischen Hauptstadtklub den nächsten Meistertitel und gewinnt damit im sechsten Jahr in Folge zumindest einen Titel. In der Sommerpause 2016 absolviert Dragović mit Österreich die Europameisterschaft in Frankreich, bleibt aber glücklos.

Von 2016 bis 2021 steht der Rechtsfuß bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, wobei er in der Saison 2017/18 an Leicester City verliehen ist. Für die Foxes absolviert Dragović 16 Partien, für die Werkself in fünf Jahren 106 Spiele, womit er nur knapp hinter den 109 für Dynamo Kiew und den 112 für Basel bleibt. Am häufigsten läuft er aber für Roter Stern Belgrad auf, wo er nach der Europameisterschaft 2021 hinwechselt.

Mit 16 Titeln, verheiratet und als Vater zurück zu den Wurzeln

Mit dem serbischen Topklub gewinnt der heute 33-Jährige dreimal in Folge das nationale Double, macht 136 Spiele und ist am Ende auch Kapitän von Roter Stern. Im März 2022 absolviert Dragović sein 100. Länderspiel für Österreich, bis dato auch seine letzte Partie für Rot-Weiß-Rot.

Ein Jahr danach, Ende März 2023, werden Christina und Aleksandar Eltern eines Sohnes, im Mai 2024 heiratet das Paar und verlegt den Lebensmittelpunkt nach Österreich.

Bis zum Sommer 2027 schnürt Aleksandar Dragović seine Schuhe nun wieder für Austria Wien. Das 94. Spiel in der violetten Panier wartet nur darauf, in die lange und erfolgreiche Vita eingetragen zu werden.

✍️ 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗪𝗶𝗲𝗻 𝗵𝗼𝗹𝘁 𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝘃𝗶𝗰́ 💜



Der erfahrene Innenverteidiger kehrt nach 13 Jahren im Ausland zurück nach Wien-Favoriten und unterzeichnet einen Vertrag bis zum Sommer 2027 🤝#faklive

📸 @MrShaked pic.twitter.com/CxoJqosBkZ — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 30, 2024

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked