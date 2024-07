Auch vor seiner vierten ADMIRAL Bundesliga-Saison erlebt Austria Klagenfurt wieder im Sommer einen personellen Umbruch. Diesmal im Vorfeld der Spielzeit 2024/25 mit 13 Abgängen und neun Zugängen. Unverändert bleibt dagegen die „Führungscrew“ im Team: Der Mannschaftsrat. In den neben Kapitän Thorsten Mahrer sowie „Vize“ Christopher Cvetko Tormann Marco Knaller, Kosmas Gkezos und Christopher Wernitznig berufen wurden.

Der Mannschaftsrat der Kärntner Violetten für die Saison 2024/25. V.l. Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Thorsten Mahrer, Kosmas Gkezos und Torhüter Marco Knaller.

„Haben außergewöhnlich gutes Klima in der Gruppe"

„Wir haben ein außergewöhnlich gutes Klima in der Gruppe, sowohl am Platz als auch in der Kabine. Der Zusammenhalt im Kader wird uns weiterhin auszeichnen, davon bin ich überzeugt. Dennoch ist es wichtig, Typen dabei zu haben, die vorangehen, die eingreifen, wenn mal etwas nicht passen sollte. Das sind starke Stimmen“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Wie es um die Stimmung bestellt ist, wurde am vergangenen Samstag einmal mehr deutlich. Nach dem souveränen Einzug in die zweite Runde des ÖFB-Cups bei Regionalligist SV Gloggnitz (5:0) hatte Peter Pacult seinen Spielern ein freies Wochenende gewährt. Das Team nutzte die Auszeit für eine gemeinsame Schifffahrt auf dem Wörthersee.

Wenn es um Entscheidungen rund um die Mannschaft geht, hat der Cheftrainer immer das letzte Wort. Doch der 64-jährige Wiener legt durchaus auch Wert auf die Meinung der erfahrenen Spieler, bezieht sie in seine Überlegungen ein. Erster Ansprechpartner ist dabei Kapitän Mahrer, der wiederum Stellvertreter Cvetko sowie Knaller, Gkezos und Wernitznig zu den Themen abholt.

„Das sind alles Jungs, die schon seit Jahren bei der Austria kicken"

„Das sind alles Jungs, die schon seit Jahren bei der Austria kicken, die Abläufe, die Vorzüge und auch die Herausforderungen kennen, denen wir uns stellen müssen. Gkezos, Cvetko und ich sind mit dem Verein vor drei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen, Knaller und Wernitznig kamen dann dazu. In dieser Konstellation ist der Mannschaftsrat gut aufgestellt“, sagt Mahrer.

"Kapitäns-Privileg" mit neuer Saison

Für den 33-jährigen Abwehrchef, der seit April 2023 die Schleife bei den Violetten trägt, gibt es heuer eine Neuerung. Nachdem auch der ÖFB und die Bundesliga in allen Wettbewerben die „Kapitäns-Richtlinie“ eingeführt haben, darf nur der Spieler mit den Binde am Feld den Dialog mit dem Schiedsrichter suchen. Hier ist Mahrer also auf sich allein gestellt. Die neue Regelung hatte sich jüngst bei der EURO in Deutschland bereits bewährt.

Beim Pflichtspiel-Auftakt in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei der SV Gloggnitz (5:0) gab es kaum Diskussionsbedarf, zu einseitig war die Partie. Das dürfte sich jedoch zum Start in die Meisterschaft ändern, schließlich steht am Samstag (19.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) direkt das Kärntner Derby beim WAC am Plan – und in diesen Duellen geht es traditionell hitzig zur Sache.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Walter