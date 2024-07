Der TSV Egger Glas Hartberg und die DSM Hartberg Fußballakademie gehen eigenständige Wege. Der ADMIRAL Bundesligist gibt seine 51% Anteile an der DSM Hartberg Fußballakademie an den ADMIRAL 2. Ligisten SV Licht Loidl Lafnitz weiter und zieht sich damit vollständig aus der DSM Akademie Oststeiermark zurück, eine Kooperation bleibt bestehen. Der TSV Hartberg stellt die AKA Lizenz bis 2032 zu Verfügung, geht im Nachwuchs mit den JUNIORS Hartberg aber seinen eigenen Weg. "Ironie des Schicksals": In der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cup treffen TSV und SVL Ende August im direkten Duell aufeinander

Qualifizierte Trainer und optimale Infrastruktur

Die JUNIORS Hartberg fokussieren sich zukünftig verstärkt auf die zugeschnittene Nachwuchsförderung durch die eigene Nachwuchsabteilung der JUNIORS Hartberg. Mit einem durchdachten und strukturierten Ansatz, sowie der klaren Positionierung im Leistungsfußball soll sichergestellt werden, dass junge Talente von den Minis bis zur U18 bestmöglich gefördert werden.

Die Durchgängigkeit von den JUNIORS Hartberg über die Amateure zu den Profis hat dies schon mehrfach erfolgreich bewiesen. Durch Fortführung langjähriger Partnerschaften mit regionalen Vereinen soll die Fußballbegeisterung in der Region und im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld weiter gestärkt und gleichzeitig die sportliche Zukunft der Vereine gesichert werden.

Die JUNIORS Hartberg haben hochqualifizierte Trainer welche nicht nur über die entsprechenden Lizenzen und über Erfahrung im Jugendbereich verfügen, sondern auch die Werte des TSV Egger Glas Hartberg verkörpern. Um auf dem neuesten Stand der Trainingsmethoden zu bleiben, stehen externe sowie interne Fortbildungen (z.B. in der Juniors Trainerschmiede) am obligatorischen Arbeitsplan für die rund 35 Mannschafts- und Individualtrainer. Zudem werden den Nachwuchstalenten hervorragende Trainingsbedingungen und eine moderne Infrastruktur geboten.

Ausbildung und Kooperationen

Der Persönlichkeitsentwicklung wird ein besonderes Augenmerk geschenkt. Beginnend durch die Zusammenarbeit mit den regional ansässigen Kindergärten, gestützt durch pädagogisch geleitete Trainingseinheiten bei den Minis/U7, über Kooperationen mit Schulen verschiedener Ausbildungsrichtungen, bis hin zu Partnerschaften mit regionalen Vereinen werden unter der ständigen Prämisse eine Vereinbarkeit von Schule und Verein zu gewährleisten, begeisterungsfähige und charakterstarke Individuen geformt.

Ein erfolgreicher Absolvent dieses „Hartberger-Weges“ ist Thomas Rotter, der ehemalige Vorzeigeprofi des TSV Egger Glas Hartberg, der sämtliche Nachwuchsmannschaften der JUNIORS Hartberg durchlief und über die Amateure den Weg zu den Profis schaffte – dies alles, währenddessen er in der kooperierenden HTL Pinkafeld, erfolgreich die Matura ablegte.

Abgerundet wird die optimale Betreuung durch die Kooperation mit dem direkt in Hartberg gelegenen Internat des Lehrlingshauses. Neben modern eingerichteten Zimmern, einer 24/7-Betreuung, einer eigenen Lernbetreuung bis hin zur Vollverpflegung aus der eigenen Bio-zertifizierten Großküche bleiben keine Wünsche offen.

Wettkämpfe und individuelle Förderung

Übung macht den Meister! Klar definierte Lerninhalte und Lernziele erhalten gegenüber dem Spielergebnis den Vorzug. Erlerntes wird bei den JUNIORS Hartberg neben den Meisterschaftsspielen, regelmäßig bei Turnieren und Leistungsvergleichen im In- und Ausland auf den Prüfstand gestellt. Dabei erhalten individuelle Lernfähigkeit sowie Lösungskompetenz die größte Aufmerksamkeit.

Zusätzlich wird den Spielern die Möglichkeit geboten, wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln und sich mit anderen Talenten zu messen. Diese individuelle Förderung, begleitet durch ein effektives Scouting-System soll den besten Talenten helfen, den Sprung in den Profikader zu schaffen.

Elternarbeit und soziale Integration

Die Einbindung der Eltern und die Förderung des Gemeinschaftsgefühls sind dem TSV und seiner Nachwuchsabteilung ein zentrales Anliegen. Regelmäßige Elternabende und Entwicklungsgespräche sorgen für Klarheit und Transparenz im Entwicklungsprozess der jungen Spieler.

Durch soziale Aktivitäten und Events wird das WIR-Gefühl gestärkt und der Zusammenhalt innerhalb der Nachwuchsabteilung gefördert

Kontinuierliche Evaluation und Verbesserung

Um die Qualität der Nachwuchsförderung kontinuierlich zu verbessern, werden regelmäßig die Trainings- und Entwicklungsprozesse evaluiert. Das Feedback von Spielern, Trainern und Eltern fließt direkt in die Optimierung des Ausbildungsprogramms der JUNIORS Hartberg ein.

Der TSV Egger Glas Hartberg ist stolz auf sein neues Konzept zur Nachwuchsförderung und freut sich darauf, viele junge Talente auf ihrem Weg zu begleiten und fördern zu können. Damit richtet sich der Blick in eine erfolgreiche Zukunft für den Fußball in Hartberg.

Fotocredit: TSV Hartberg