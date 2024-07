"Vielleicht bleiben sie besser beim Fußball", denkt sich mancher SK Sturm Graz-Veranwortlicher und -Fan womöglich, wenn er den Gesängen der "Blackies"-Neuzugänge lauscht, die sich beim Einstand im Team musikalisch ins Zeug zu legen hatten. Von "Sweet Caroline" über "Eye of the Tiger" bis hin zu "Pyrotechnik" von Ikke Hüftgold war wahrlich alles mit dabei - manch schiefer Tone und ein paar Glanzleistungen inklusive. Doch lauscht selbst...

Die Gesangseinlagen der Sommerneuzugänge im VIDEO

Emanuel Aiwu, Arjan Malic, Emir Karic, Tochi Chukwuani, Lovro Zvonarek, Seedy Jatta und Co. (siehe auch SOMMERTRANSFERS) traten zum "Casting" an, in den "Recall" schaffte es mit seiner Einlage wohl aber nicht jeder Teilnehmer... Wen würdet ihr gerne erneut zum Mikrofon bitten?

Fotocredit: RiPu-Sportfotos