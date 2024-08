Der FC Blau-Weiß Linz gibt bekannt, dass Stefan Feiertag (geb.. 18.12.2001) leihweise für eine Saison zum Zweitligisten LKS Lodz in Polen wechselt. Der 22-jährige Stürmer ist seit Sommer 2023 beim ADMIRAL Bundesligisten aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt unter Vertrag, wo der Rechtsfuß 30 Pflichtspiele absolvierte und 2 Tore erzielte. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Unvergesslicher Moment für die Blau-Weiß-Fans und Stefan Feiertag, der hier seinen Treffer zum 2:0-Endstand im Derby gegen den LASK feiert.

„Leihe ist für ihn Möglichkeit, um zu regelmäßigen Einsätzen auf gutem Niveau zu kommen"

„Ich wünsche Stefan, dass er beim LKS Lodz eine erfolgreiche Zeit haben wird und damit seine sportliche Entwicklung weiter vorantreiben kann. Diese Leihe ist für ihn eine Möglichkeit, um zu regelmäßigen Einsätzen auf einem guten Niveau zu kommen und auch um erste Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Wir sind uns sicher, dass er sich dadurch persönlich und auch sportlich weiterentwickeln kann" , so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

Bei den Blau-Weißen kam Stefan Feiertag in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend zu 30 Einsätzen (meist als Einwechselspieler) und steuerte dabei je zwei Tore und Assists bei. In der ADMIRAL Bundesliga gelang dem 1,86 Meter-Mittelstürmer dabei ein Tor - ein besonderes. Zum 2:0-Endstand am 12. November 2023 im Derby gegen den LASK.

Stefan Feiertag wechselt leihweise zum Zweitligisten LKS Lodz. Mehr dazu 👉 https://t.co/KLYyChViVJ pic.twitter.com/n1XOF5QO8j — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) August 1, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at