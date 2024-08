Der Rote Bullen-Stall ist weiterhin im Visier ausländischer Späher. Und der FC Red Bull Salzburg steht wieder mal im Sommer vor einem personellen Umbruch. Nach dem gestrigen Transfer vom serbischen Nationalspieler und Innenverteidiger Strahinja Pavlović zum AC Milan (wir berichteten), drohen in diesem Sommer mit Oumar Solet, ebenfalls Innenverteidiger, und Spielmacher Luka Sučić zwei weitere Abgänge beim Vizemeister.

Der Balls sein Freund...! Der Blick in die "Glaskugel" dagegen verrät, dass Luka Sučić diesen Sommer wohl den FC Red Bull Salzburg nach vier Jahren bei den Profis verlassen wird.

Luka Sučić vor Wechsel in spanische Primera Division

Laut Sky wechselt der 21-jährige, gebürtige Linzer, der beim FC Red Bull Salzburg seit vier Jahren spielt und noch Vertrag bis Juni 2025 hat, zu Real Sociedad, dem letztjährigen Champions League-Gegner der Roten Bullen in der Gruppenphase.

Beim Tabellensechsten der abgelaufenen Saison in La-Liga-Saison absolviert Luka Sučić laut dem PayTV-Sender am heutigen Donnerstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Der Markwert des zehnfachen kroatischen Nationalspielers und EM-Teilnehmer seines Landes beläuft sich aktuell bei 15 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de).

Der Linksfuß begann mit dem Fußballspielen in Oberösterreich beim SV Alkoven und wechselte in 2016 aus der Jugend vom SV Edelweiß Linz in die Salzburger Jugend, wo der filiagrane Techniker über die AKA und den FC Liefering im Sommer 2020 den Sprung zu den Profis von RB Salzburg schaffte. In 128 Pflichtpartien erzielte der 21-jährige Kroate (geb.: 08.09.2002) 18 Tore, bei 19 Assists.

Oumar Solet zum deutschen Vizemeister & Champions League-Teilnehmer VfB Stuttgart?

Wie Luka Sučić kam auch Oumar Solet im Juli 2020 zum FC Red Bull Salzburg und hat dort ebenfalls noch ein Jahr Vertrag. Beim 24-jährigen Franzosen wird schon länger über einen Abgang bei den Roten Bullen spekuliert. Neuer Transfer-Kandidatklub ist derzeit der VfB Stuttgart.

Laut "Bild" habe der 1,92 Meter-Mann bereits mit dem deutschen Vizemeister verhandelt und sei sich mit den Schwaben weitestgehend einig. Zuvor wurde der Innenverteidiger bereits mit Premier League-Klub West Ham United und dem spanischen Erstligisten Villarreal in Verbindung gebracht.

Der Markwert für den Abwehrspieler, der 106 Pflichtpartien für die Salzburger absolvierte, liegt lt. Transfermarkt.de aktuell bei 10 Mio. Euro. Laut "Bild" wären die Mozartstädter bei einer Summe zwischen acht und zehn Mio. Euro zum Transfer bereit.

