Mit einem Auswärtsspiel beim TSV Hartberg startet der LASK in die neue Saison der heimischen ADMIRAL Bundesliga. Die Athletiker gastieren in der ersten Runde am Samstag (17.00 Uhr, im Ligaportal-LIVETICKER) beim Vorjahresfünften aus der Oststeiermark.

LASK-Cheftrainer Darazs konnte die erste volle Vorbereitung mit den Oberösterreichern angehen, wie gut hat er seine Mannschaft auf den TSV Hartberg eingestellt?

Sowohl die Oberösterreicher als auch der TSV im ÖFB-Cup eine Runde weiter

Das Warten hat ein Ende: Mehr als sechs Wochen nach dem Trainingsstart Mitte Juni steht für den LASK das erste Meisterschaftsspiel der neuen Saison auf dem Programm. Nach intensiven Wochen und akribischer Arbeit in der Vorbereitung wollen die Schwarz-Weißen nun in Hartberg einen gelungenen Start hinlegen. Beim 3:0 zuletzt im ÖFB-Cup gegen Union Gurten hat sich die Mannschaft bereits in guter Form präsentiert.

Auch die Steirer konnten im ersten Pflichtspiel mit einer starken Vorstellung auf sich aufmerksam machen und blieben bei Regionalligist Bischofshofen mit 11:1 siegreich. Die Hartberger nehmen das siebente Jahr in Folge in der höchsten Spielklasse in Angriff, die abgelaufene Spielzeit beendete der TSV auf dem fünften Rang.

Vier der fünf Siege gelangen dem LASK auswärts

Das jüngste Gastspiel des LASK in der Oststeiermark ruft positive Erinnerungen bei den Athletikern hervor. Am 28. Spieltag der Vorsaison feierten die Linzer einen Last-Minute-Erfolg, der 2:1-Siegtreffer gelang damals in der 93. Minute. Mit einem Sieg, zwei Remis sowie einer Niederlage gestaltete sich die Saisonbilanz 2023/24 ausgeglichen, gleiches gilt für die Gesamtstatistik in der höchsten Spielklasse: Dabei stehen fünf volle Erfolge – von welchen vier in der Fremde gelangen – sowie acht Punkteteilungen und fünf Niederlagen zu Buche.

"Ich erwarte einen sehr starken Gegner"

Vielversprechend liest sich die Bilanz der Auftaktspiele aus den vergangenen Jahren der Oberösterreicher. In den sieben Erstrundenpartien seit dem Wiederaufstieg 2017 blieb der LASK bei einem Unentschieden fünfmal siegreich, seit fünf Saisonen sind die Athletiker ungeschlagen. Nicht am Platz auflaufen werden bei den Linzern Entrup, Boateng, Flecker, Ljubic, Mustapha, Andrade, Tavares und Talovierov.

Cheftrainer Thomas Darazs: „Wir werden gegen Hartberg eine sehr fokussierte Leistung brauchen. Wir dürfen uns keine unnötigen Ballverluste erlauben und müssen bei Standardsituationen extrem aufmerksam sein. Dann denke ich, dass wir aus Hartberg etwas mitnehmen können, wenngleich ich einen sehr starken Gegner erwarte.“

